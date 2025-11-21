За успехи - стипендия
В Выборге в стенах библиотеки Алвара Аалто состоялась торжественная церемония вручения стипендий комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Среди награжденных есть и представители Гатчинского округа.
Почетного звания стипендиатов 2025 года удостоены 36 юных дарований — художники, музыканты и хореографы из 26 детских школ искусств региона и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.
Стипендия ежегодно присуждается учащимся, достигшим выдающихся творческих успехов на региональных, всероссийских и международных конкурсах, демонстрирующим высокие результаты в обучении и активно участвующим в культурной жизни своих школ, районов и всей Ленинградской области.
Вместе с учащимися награды получили их наставники — 36 преподавателей и 11 концертмейстеров, чьи усердная работа и чуткое руководство помогли детям достичь высот в своем деле.
В числе награжденных:
- ученица Детской художественной школы города Гатчины Надежда Краплина и ее преподаватель Марина Фазанова;
- ученики Войсковицкой ДШИ Василий Пеус и Славяна Садакова (в номинации декоративно-прикладного творчества) и их преподаватель Ольга Олейникова;
- ученица Коммунаровской ДШИ Евдокия Ляхова и ее преподаватель Елена Церр.