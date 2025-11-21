За успехи - стипендия

Почетного звания стипендиатов 2025 года удостоены 36 юных дарований — художники, музыканты и хореографы из 26 детских школ искусств региона и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Стипендия ежегодно присуждается учащимся, достигшим выдающихся творческих успехов на региональных, всероссийских и международных конкурсах, демонстрирующим высокие результаты в обучении и активно участвующим в культурной жизни своих школ, районов и всей Ленинградской области.

Вместе с учащимися награды получили их наставники — 36 преподавателей и 11 концертмейстеров, чьи усердная работа и чуткое руководство помогли детям достичь высот в своем деле.

В числе награжденных:

- ученица Детской художественной школы города Гатчины Надежда Краплина и ее преподаватель Марина Фазанова;

- ученики Войсковицкой ДШИ Василий Пеус и Славяна Садакова (в номинации декоративно-прикладного творчества) и их преподаватель Ольга Олейникова;

- ученица Коммунаровской ДШИ Евдокия Ляхова и ее преподаватель Елена Церр.