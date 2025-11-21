Ленобласть — фронту

«Каждый приезд в ДНР неизменно передаем специальные средства фронту. В этот раз в составе партии фонда «Ленинградский рубеж» дополнительно — мотоциклы и автомобили, микроавтобус, специальное оборудование и инвентарь. Все это из рук в руки получили бойцы БАРС «Ленинградец».

В городское хозяйство Енакиево передали трактор с навесным оборудованием и максимально широким спектром применения», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.