Наши моржи – лучшие!

В ноябре во Всеволожском районе на территории Центра закаливания Санкт-Петербурга и Ленинградской области «МоржеКурорт ВЛЁД» состоялись два ярких спортивных мероприятия – Кубок осени (для любителей) и чемпионат Ленинградской области по зимнему плаванию (для спортсменов).

Команда «Моржи Гатчины» не просто приняла участие, а вернулась с охапкой медалей в разных дисциплинах и кубком за командную эстафету.

Представляем спортсменов, прославляющих Гатчину в зимнем плавании.

В категории «Спортсмены» 1 место в дисциплине 50 м вольным стилем и 2 место на дистанции 25 м вольным стилем завоевала Александра Шагарова.

В категории «Любитель» с прекрасными результатами проплыла Наталия Першина. Она стала трижды победителем – заняла

1 место в дисциплинах 25 м и 50 м брассом, 100 м вольным стилем.

Павел Ковалев участвовал в соревнованиях пятый раз в жизни, и его результаты всё лучше и лучше: 2 место в дисциплине

50 м брассом.

Александр Малинин показал фантастический результат, собрав пять медалей: 1 место в дисциплинах 25 м и 50 м брассом, а также 25 м, 50 м и 100 м вольным стилем.

Командная эстафета 4х25 м принесла команде «Моржи Гатчины» кубок за 3 место. Поздравляем!

Татьяна Можаева