Кто останется без света 21 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

21.11.2025 с 10:00 до 17:30

Пудомягское ТУ:

п. Лукаши, водозабор, частный сектор, ООО Юнирент.

 

21.11.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

СНТ «Волна». 

 

21.11.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, промзона.

 

21.11.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Большое Ондрово.    

 

21.11.2025 с 10:00 до 17:00 

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Хюттелево (кратковременно 2 раза на 30 минут)

 

21.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей,

п. Новинка,

х. Разгуляево, ул. Центральная.