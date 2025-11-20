Кто останется без света 21 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.11.2025 с 10:00 до 17:30
Пудомягское ТУ:
п. Лукаши, водозабор, частный сектор, ООО Юнирент.
21.11.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
СНТ «Волна».
21.11.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, промзона.
21.11.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Большое Ондрово.
21.11.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Хюттелево (кратковременно 2 раза на 30 минут)
21.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей,
п. Новинка,
х. Разгуляево, ул. Центральная.
