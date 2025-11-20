Евгения Воронюк: «Экскурсии – как дети»

- Евгения, у Вас высшее экономическое образование, как вы стали экскурсоводом?

- Пришла в туризм случайно. Одиннадцать лет отработала в банковской сфере, а потом решила с этой деятельностью расстаться и начала творческий поиск.

- Почему вы ушли из банка, если не секрет?

- Пока работала на тех участках, где нужно было общаться с людьми, чувствовала себя хорошо. А когда меня стали повышать по службе, оказалось, всё, что касается бумаг и контроля, это не мое. Я завяла и приняла решение сменить работу.

Посмотрела вокруг, а вокруг у меня много книг о Гатчине. Мои родители приобретали книги по истории, в том числе по истории нашего города. Собралась хорошая домашняя библиотека. И я подумала, как бы было здорово рассказать то, что я знаю из этих книг, другим людям.

Первый человек, с кем я поговорила на эту тему, была Тамара Витальевна Турапина. У нее тогда был проект «Прогулки по Гатчине». Тамара Витальевна обнадежила меня: «Есть люди, которые интересуются историей города. Если хочешь работать – работай». Я стала готовить экскурсию по Гатчине. Тамара Витальевна меня консультировала. И с этого начался мой путь в новую профессию.

- Нужно ли гиду специальное образование?

- Первая моя экскурсия была ужасной. И я сразу поняла, что на гида нужно учиться. Поступила в Петербурге в «Центр 21 век» на полугодовые курсы экскурсоводов. Пока училась, узнала о скором открытии в Гатчине Информационно-туристского центра. Руководитель центра Ирина Михайловна Лидзарь в качестве направления экскурсионной работы предложила усадьбу Дылицы, которая тогда только открывалась для туристов. Мне дали задание подготовить экскурсию, и так всё началось.

Когда Информационно-туристский центр организовался как юридическое лицо, меня приняли на работу. Несколько лет я была методистом и экскурсоводом. Это было замечательное время, я очень благодарна моим коллегам, особенно Ирине Михайловне, за те знания и опыт, которые мне удалось приобрести.

Впоследствии стало больше бумажной работы. Центр развивался, и мне опять нужно было выбирать: либо я офисный работник, либо провожу экскурсии. Я выбрала экскурсионную деятельность – стала самозанятым гидом.

- Сколько лет вы работаете в Музее города Гатчины?

- С 2022 года. И только на полставки. Директор музея Екатерина Алексеевна Потоцкая согласилась, и теперь я совмещаю деятельность самозанятого гида с работой в музее.

Работа самозанятого гида занимает много времени. Это и индивидуальные экскурсии для частных клиентов, и работа с турфирмами по договору. А часть времени я тружусь в музее: веду музейные проекты как экскурсовод, провожу лекции.

В Музее города Гатчины замечательный коллектив. Мои коллеги – профессионалы своего дела, очень творческие интересные люди. Огромное спасибо всем сотрудникам музея за всестороннюю поддержку, которую они мне оказывают. Без этой поддержки ничего бы не получилось.

- На какие темы люди больше откликаются?

- В основном просто хотят знать общие сведения об истории Гатчины. Я освоила и соседние районы: Тосненский и Волосовский.

Какие-то особые, любимые темы я выделить не могу. Экскурсии для меня – как дети: ты с ними со всеми мучаешься, переживаешь. Это всё не просто.

Я ведь раньше думала, что разработаю какой-нибудь маршрут и буду всем «раздавать». Оказалось, это так не работает. Люди один раз съездят, а в следующий раз им нужно что-то новое. Каждая фирма хочет, чтобы у них была не просто поездка в Гатчину, а такая экскурсия, которая будет отличаться от предложений конкурентов, с изюминкой. И под каждую группу, под каждого заказчика, даже если заказы похожие, я готовлюсь отдельно.

Все люди разные: у кого-то три часа на Гатчину, у кого-то 20 часов. Конечно, у меня уже есть свои наработки, но этого всегда мало. Каждая группа, каждый маршрут, даже если похож, в нем будет что-то отличающееся. Всё нужно продумывать под конкретных людей.

- Кто чаще заказывает экскурсии?

- Чаще всего это жители других регионов, которые первый раз в Гатчине. Либо петербуржцы, которые изучают окрестности. Есть молодые люди, с детьми. Но я в основном работаю с людьми серебряного возраста, у которых на пенсии появилась возможность путешествовать. Они начитанные, хотят узнавать новое. Порой на экскурсии я им рассказываю, что почерпнула в книгах, а они со мной делятся фактами из личного опыта. Был случай: рассказывала об одной интересной личности, а оказалось, он родственник экскурсанта. Очень приятно, когда туристы дарят свои книги, присылают историческую информацию.

Люди идут в музей на экскурсовода, у которого уже есть имя. Конечно, сначала в музей приходили не на меня. Я стала предлагать свои программы. И люди откликнулись. Приятно, что мне доверяют и записываются на выездную экскурсию, даже не зная, какая будет тема. Верят, что будет интересно. А я стараюсь оправдывать доверие.

- Понравилось, как на лекции вы преподнесли тему «Гатчина. 1917» – только факты.

- Нас учили, что гид не должен высказывать своего мнения на события. Это может создать конфликтную ситуацию. Очень благодарна своим учителям. Я прошла действительно полезные курсы в «Центре 21 век». Потом окончила курсы гидов-экскурсоводов в «Институте Петербурга». Там лекции читают ведущие ученые, искусствоведы, историки, а также опытные гиды. Это помогло мне в профессиональном развитии.

- Есть ли еще белые пятна в истории Гатчины?

- Конечно. Искать и изучать информацию можно еще долго – работы непочатый край. Например, очень сложно изучать историю улиц. Недавно ушел из жизни наш уважаемый краевед, автор книг о Гатчине Владислав Аркадьевич Кислов. Изучая гатчинские улицы и дома, он работал с документами. А наш музей, делая книгу о зданиях, нашел другие документы, которые противоречат им. И нужно думать – почему. Иногда это не противоречия. Просто на одном участке было несколько зданий, и все они имели один номер. Документы дополняют друг друга. А вот здания сохранились не все.

Информацию обо всех старинных домах Гатчины хотелось бы привести в порядок. У нас проживало много известных людей. Поднять их письма, мемуары – думаю, о каждом доме можно много интересного рассказать. Многое в этом плане сделано Владиславом Кисловым, Александром Митеневым, Андреем Бурлаковым и другими краеведами, но предстоит еще многое найти и во многом разобраться.

На территории Гатчины сохранилось много дотов, но мало информации о людях, которые в них сражались.

Вообще в Гатчине много устоявшихся мифов, которые желательно тоже привести к какому-то знаменателю. Найти документы, сопоставить и сказать – это подтверждено, а это нет. В том числе в отношении героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы города. Информацию нужно искать в архивах и постараться как можно больше найти, чтобы не было искажений и недомолвок.

Я начала водить экскурсии, потому что у меня были краеведческие книги Андрея Бурлакова. Со временем Андрей Вячеславович тоже вносит корректировку в свои книги: находит документы и уточняет факты. Изучать историю сложно. Я очень уважаю людей, которые этим занимаются. Если их будет больше, гидам будет легче, экскурсантам интереснее, а наша история станет еще богаче.

- Когда и о чем ваша следующая лекция?

- Ближайшая лекция – об архитекторе Романе Ивановиче Кузьмине. Это знаковая личность. Без его творчества невозможно представить облик нашего города. Об этом мы поговорим 27 ноября. Добро пожаловать!

Татьяна Можаева