Дарья Рубцова: прогулки по летнему Пушкиногорью

Дарья Рубцова – талантливая художница и дизайнер, член Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Гатчинцы уже хорошо знакомы как с ее самобытным творчеством, так и с неординарными работами ее учеников.

Дарья Владимировна – представительница творческой династии Рубцовых-Фазановых и внучатая племянница замечательного русского поэта Николая Рубцова. В семье Рубцовых-Фазановых бережно хранят память о знаменитом родственнике. Дарья Рубцова и ее мама – художница, дизайнер и модельер, племянница Николая Рубцова, Марина Фазанова – частые участники традиционного фестиваля «Рубцовская осень» в Вологде, любимом городе поэта, где он провел последние годы своей жизни.

На этот раз Дарья Владимировна представила в Музее города Гатчины серию работ, созданных за последние годы на Псковщине, во время летних пленэров в Пушкинских Горах. Название экспозиции очень теплое и солнечное – «Однажды летом...» По словам художницы, Пушкиногорье для нее – место силы и вдохновения, куда она возвращается каждое лето, чтобы запечатлеть изменчивую красоту этих мест.

Погружаясь в богатую историю старинных усадеб, связанных с именем Пушкина (Михайловское, Тригорское, Петровское), Дарья Рубцова наблюдает и за новой жизнью этих мест. В ее акварелях появляются жанровые сценки: влюбленная парочка на скамейке, художники с этюдниками, дети, играющие во дворе старинного дома…

Автор признается: «Мне нравится подмечать мимолетные сценки, улавливать характеры и таким образом вдыхать жизнь в свои акварели. Поэтому со мной всегда блокнот – мой верный спутник в путешествиях. Зарисовки, сделанные на ходу, становятся той искрой, из которой впоследствии рождается художественное произведение».

Выставка Дарьи Рубцовой «Однажды летом...» продлится в Музее города Гатчины до 14 декабря.

Подготовила Юлия Лысанюк