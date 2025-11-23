Литературные премии подводят итоги

Литературная премия им. С. Маршака

Всероссийская литературная премия им. С.Я. Маршака была учреждена в 2003 году с целью обратить особое внимание читателей на новые события и направления в детской литературе. Ее учредителями являются Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация Санкт-Петербурга, Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».

В номинации «Дебют» лауреатом стала Гюльназ Лежнева с книгой «В Бедеевой Поляне абрикосы не растут» (изд. «Детское время»). Она рассказывает о двух маленьких девочках, Гуле и Ирочке, живущих по соседству в башкирском селе Бедеева Поляна. Если бы кто-нибудь сказал им, что они прогульщицы, они бы очень удивились. Ведь если замок Като сам собой возникает на их пути, то они просто обязаны сразиться с темным рыцарем! У этих девочек всё не нарочно: ломаются лыжи, тонет велосипед, бьется посуда, портятся куклы… Но сколько бы они всего не перепортили, они всегда остаются прехорошенькими и очень воспитанными. А как им это удается, не знают даже они сами.

В номинации «Поэзия» лауреатом стал Евгений Солонович с книгой «Детские стихи» (изд. «Городец»). Благодаря автору юным читателям выпадает редкая возможность подслушать болтовню нот у магазина «Ноты», вместе с котом Котангенсом попробовать считать «туда и обратно», узнать, сколько будет «кошка плюс кошка» и даже «кошка минус кошка».

В номинации «Проза» лауреат – Ульяна Бисерова с книгой «Таракан из Руанды» (изд. «Абрикобукс»). Книга посвящена африканской девочке Оливии, пострадавшей во время гражданской войны в Руанде. Из-за этого ее жизнь разделилась на «до» и «после». «До» – солнечные утра большого дома в Гитараме, яркость и новизна каждого дня, вкусная, иногда горящая на языке еда. «После» – блеклое круглый год солнце, бесконечная одинаковость пансионных стен и почти безвкусная, но полезная пища. «До» – самая красивая мама, умный и добрый папа-врач и любимый старший брат. «После» – одиночество у всех на виду и груз воспоминаний. Чтобы жить дальше в настоящем, Оливии приходится столкнуться с прошлым лицом к лицу на страницах личного дневника… и в жизни, когда в пансионате появляется новая воспитанница.

Специальный диплом «Выбор Санкт-Петербургского Дома книги» получила Светлана Потапова и ее книга «Зеленая война». История рассказывает о дневнике 8-летней Иры, который читает ее внучка Саша при драматических обстоятельствах: их лодка перевернулась на Ладоге, и теперь девочка одна на неизвестном берегу. Пытаясь согреться, она переносится в жизнь своей бабушки. Ленинград, блокада. Ира записывает, что происходит на улицах города, как его жители учатся, работают, помогают друг другу и как ее родители-биологи защищают город и Ботанический сад. Основано на реальных событиях.

Специальный диплом имени Михаила Яснова получил Игорь Шевчук с книгой «Крылатые выражения» (изд. «Архипелаг»). В своей новой книге автор собрал и обыграл в шутливых стихах самые интересные выражения, ставшие неотъемлемой частью нашего языка. Задорные стихотворения Игоря Шевчука в компании емких и остроумных объяснений писателя и поэта Михаила Лукашевича знакомят ребят с забавными оборотами родной речи, без которых невозможно представить современный русский язык.

Лауреаты премии «Ясная Поляна»

В Москве в Большом театре состоялась 23-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Льва Николаевича Толстого и компанией Samsung Electronics.

В номинации «Современная русская проза» лауреатом стал Сухбат Афлатуни с романом «Катехон» (редакция Елены Шубиной). «Катехон» – философский сложносочиненный роман и одновременно – история любви «двух нестыкующихся людей». Он – Сожженный, или Фархад, экскурсовод из Самарканда, она – Анна, переводчица из Эрфурта. С юности Сожженный одержим идеей найти Катехон – то, что задержит течение времени и отсрочит конец света. Но что же Катехон такое? Государство? Особый сад? Искусственный вулкан?.. А может, сам Фархад? Место действия – Эрфурт, Самарканд и Ташкент, Фульда и Наумбург. Смешение времен, наслоение эпох, сегодняшние дни и противостояние двух героев…

В номинации «Иностранная литература» лауреатом стал Мо Янь за роман «Смерть пахнет сандалом» (изд. Inspiria) и переводчики книги на русский язык Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин. Это роман о героической смерти народного певца, приговоренного к страшной казни сандалового дерева, во время которой человек должен несколько дней испытывать муки, прежде чем умереть. Удушающе величественная атмосфера Китая начала XX века, перемешанная с полусказочными образами и симфонией ужаса.

В этой же номинации дополнительно была награждена Полина Казанкова за перевод романа чилийского писателя Бенхамина Лабатута «MANIAC» (изд. «Ад Маргинем Пресс»). В своей новой книге Бенхамин Лабатут продолжает развивать идеи прославившего его романа «Когда мы перестали понимать мир» – бестселлера о мрачных аспектах великих достижений науки. Центральное место отводится биографии математика-вундеркинда Джона фон Неймана, участника Манхэттенского проекта и создателя архитектуры вычислительных машин, на основе которой был построен один из первых компьютеров – MANIAC. История фон Неймана предваряется рассказом о трагической судьбе Пауля Эренфеста, а последние главы посвящены судьбоносному турниру по игре го между Ли Седолем и программой AlphaGo. Череда противоречивых событий из мира науки – от создания водородной бомбы до рождения суперкомпьютеров, – вызывающих восторг у одних и вселяющих ужас в других, завершается ошеломительной победой искусственного интеллекта над человеком, заставляя читателей задуматься о том, куда нас привели и приведут технологии.

Награду в номинации «Пропущенные шедевры» забрал Василий Тюхин за перевод романа «Генерал мертвой армии» Исмаиля Кадарэ на русский язык (изд. Polyandria NoAge). Книга рассказывает об итальянском генерале, который через 20 лет после окончания Второй мировой отправляется в Албанию, чтобы забрать останки убитых солдат из числа своих сограждан. В компании сварливого священника, под дождем и мокрым снегом, герой приступает к раскопкам местности, некогда служившей полем ожесточенной битвы, а ныне ставшей могилой солдат, личности которых еще предстоит установить. Сражаясь за успех своего безнадежного предприятия, генерал обнаруживает, что у него появился конкурент в лице военного из Германии, прибывшего в Албанию со схожей миссией. Обстановка накаляется, и итальянскому генералу вскоре придется ответить за преступления своей страны и ей подобных, вторгшихся на Землю орлов.

В номинации «Молодость» награду получила Сания Биккина за повесть «Перемещенные» (изд. «Белая ворона»). Это история о девушке, четырнадцатилетней Аделии, которая пытается найти свое место в новой и совершенно непривычной жизни: в чужой стране, в лагере для беженцев, в непонятной школе и непонятном мире взрослых. И кажется, что всё идет из рук вон плохо и конца-края этому нет, но Аделия неожиданно для себя начинает строить свою жизнь заново и обнаруживает, что даже в самых чудовищных условиях люди хотят влюбляться, дружить, украшать дома, совершать выбор, мечтать и верить в себя….

Обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей» стал Евгений Кремчуков с книгой «Фаюм» (изд. «Альпина.Проза»). Он набрал 37 % голосов в интернет-голосовании на сайте премии. Главный герой романа, Илья Орлов, раньше зарабатывал на жизнь ремеслом аниматора на площадях Петербурга, а теперь он продает бессмертие: сочиняет под заказ фаюмы – короткие новеллы по мотивам биографии заказчика. Но однажды апрельской ночью случается неправдоподобное происшествие, искажающее судьбу самого Ильи…

Букеровская премия

В этом году лауреатом Букеровской премии стал Дэвид Салэй с романом Flesh («Плоть»). Председатель жюри Родди Дойл прокомментировал это решение: «Судьи обсуждали шесть книг из шорт-листа более пяти часов. Но книгой, к которой мы возвращались, той, что отличалась от других великолепных романов, была «Плоть» – из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего близко похожего на этот роман. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать ее было удовольствием».

Роман «Плоть» – шестая книга Дэвида Салэя, британского писателя венгерского происхождения. Книга рассказывает о жизни Иштвана – от его подросткового возраста до старости. Вместе с героем читатель проходит путь от тихого жилого комплекса в Венгрии до роскошных особняков элиты Лондона. Но в какой-то момент жизнь Иштвана выходит из-под контроля и начинает рушиться.

Эта история задает глубокие вопросы о том, что движет жизнью, что делает ее ценной и что ее разрушает. Кроме того, члены жюри подчеркнули, что «Плоть» исследует маскулинность и социальные классы: «Хотя мы были впечатлены взглядом Салэя на мужественность – и на то, как она часто превращается в парализующее безразличие, – нас больше всего заинтересовала демонстрация в романе социальной мобильности. Несмотря на то что это происходит почти случайно, это роман о классовом подъеме. Из-за своего прошлого Иштван всегда будет подниматься по социальной лестнице за определенную цену. Его происхождение неизбежно будет проделывать дыры в его истории, пока не займет всё место».

Подготовила Елизавета Суралева

Иллюстрация freepik.com