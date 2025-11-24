Отряд «Сознание» — лучший!

21 ноября в Правительстве Ленинградской области состоялась церемония подведения итогов года Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов. Мероприятие объединило членов студенческого движения на конференции по переизбранию руководства и Координационном совете по развитию организации в области.

Студенческий педагогический отряд «Сознание» из Гатчины не просто участвовал, а активно помогал в организации события. Восемь членов отряда работали волонтёрами: встречали гостей, координировали мероприятия и обеспечивали работу медиаслужбы.

Успехи отряда были отмечены на высоком уровне. Члены СПО «Сознание» Эльвира Стан, Анна Триман, Михнева Марина и Виктория Земцова получили личные награды за активную работу. Кроме того, Эльвира удостоилась благодарности от Общественной палаты Ленинградской области, а Виктория и Анна вошли в почётную группу флагоносцев. Награду получила и Валерия Кузнецова — выходец из отряда, бывший комиссар, методист и лучший боец 2024 года. Ей вручили знак «За вклад в развитие студенческих отрядов Ленинградской области».

Самой ожидаемой наградой мероприятия традиционно становится звание лучшего линейного отряда Ленинградского областного регионального отделения. Знамя, присуждаемое за профессиональные, творческие и волонтёрские достижения, в этот раз завоевало «Сознание». Так девиз отряда «Самый лучший на земле — СПО "Сознание"» получил официальное подтверждение!

Мероприятие посетили представители комитета по молодёжной политике Ленобласти и командир Северо-Западного окружного штаба Владимир Соболев, который поздравил отделение с восьмилетием и пожелал ему дальнейшего процветания.

Звание лучшего отряда стало для «Сознания» не финалом, а мощным стартом для новых целей. Эта победа, как и вся церемония, ярко доказала, что студенческие отряды Ленобласти — это огромный потенциал, энергия и уверенность в завтрашнем дне.