Гатчинские школьники - призеры Национальной технологической олимпиады Junior

Участниками Национальной технологической олимпиады Junior в 2025 году стали 23990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года юниорский трек НТО объединил более 140 тысяч человек.

В 2025 году финалисты НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» соревновались по семи технологическим сферам - виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление - киберфизические системы. Каждая из них включала серию инженерных испытаний, объединённых одной легендой.

Юниорам предстояло спроектировать конвейер для производства космических аппаратов, создать виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции, которая позволит перейти на устойчивое энергопотребление целому городу, примерить на себя роль членов группы экологического быстрого реагирования, объединить свои знания и навыки, чтобы создать цифровые модели экосистем Байкала, с помощью графического языка написать программы для прототипа межпространственного коммуникатора, чтобы настроить связь с удаленной локацией, объединиться в команду геймдизайнеров и создать мини-уровень игры с игровым персонажем, а также доработать VR-проект комплексной системы информационной безопасности.

Из Ленинградской области в число победителей и призеров НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли:

Рудольф Аминов, Екатерина Рюмина (Гатчинская школа № 9) и Георгий Исаков (Кировская школа № 1) в составе команды-призера «Выход в космос» (сфера «Технологии и космос»).

Арина Валеева (Кировская гимназия) и Артём Агаев (школа № 1 г. Тосно) в составе команды-победителя «AR team 2.0» (сфера «Технологии и искусственный интеллект»).

Сергей Захарчук (Шлиссельбургская школа № 1) и Кирилл Фабрицкий (Муринская школа № 6) в составе команды-победителя «Русские пельмени» (сфера «Технологии и компьютерные игры»).

Виталий Веричев и Егор Жушма (Кингисеппская школа № 3) вошли в состав команды-победителя «Космо инженеры» (сфера «Технологии и космос»).

Елисей Лоскутников (школа № 1 г. Тосно) и Любовь Саватеева (Школа православной культуры) в составе команды-победителя «Фиксики» (сфера «Технологии и роботы»).

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победителей и призёров НТО Junior наградят дипломами для портфолио достижений. Школьники также получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров. Лучшие команды каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2025 года в Московской области.