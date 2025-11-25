Межрегиональный диалог: как будут развивать СНТ в России

От обмена опытом – к единой стратегии

Как отметили организаторы конференции, прошедшее мероприятие знаменует качественно новый этап в поддержке садоводств.

«Целью конференции был не просто обмен успешными практиками, а выработка единой концепции развития и поддержки садоводств. Это важный шаг от разрозненных действий к системной работе, которая позволит комплексно решать проблемы садоводов в разных уголках страны», – подчеркнул начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга Андрей Лях.

В фокусе дискуссии оказались самые острые для садоводов темы: порядок регистрации объектов торговли и размещения гостиниц на территории СНТ, а также механизмы исправления реестровых ошибок, выявленных по результатам комплексных кадастровых работ.

Земля – в работу! Что нужно знать каждому собственнику о новых правилах

Особое внимание в ходе конференции Игорь Шеляков уделил разъяснению недавно вступивших в силу изменений в земельное законодательство, касающихся использования участков.

«Земля – важнейший ресурс, и государство создает все условия для того, чтобы он использовался эффективно, а права добросовестных собственников были защищены. Новые правила – это не просто контроль, а четкий и понятный план действий для владельцев участков», – заявил руководитель областного Росреестра.

Он подробно остановился на ключевых нововведениях:

Появилось понятие «Освоение». Это приведение участка в состояние, пригодное для использования: расчистка от сорняков и деревьев, устранение захламленности, осушение или увлажнение. На это дается 3 года;

Четкие критерии неиспользования. Участок будет считаться неиспользуемым, если более 50% его площади захламлено или заросло сорняками высотой более 1 метра. Это исключает субъективные оценки при проверках;

Длительные и реалистичные сроки для строительства;

Для ИЖС общий срок на освоение и постройку дома составляет 10 лет;

Для иного строительства – 8 лет.

«До 2028 года контрольные органы будут делать акцент на профилактике – направлять предостережения. Это достаточный запас времени, чтобы навести порядок на своей земле без спешки и стресса. Но откладывать этот вопрос в долгий ящик не стоит», – резюмировал Игорь Шеляков.

На основе всех инициатив и предложений, выработанных в ходе диалога, будет разработана межрегиональная дорожная карта, которая в свою очередь будет содержать конкретные мероприятия, сроки их реализации и ответственных исполнителей от каждого региона-участника.