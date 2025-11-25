Межрегиональный диалог: как будут развивать СНТ в России
В Санкт-Петербурге состоялась межрегиональная конференция, посвященная актуальным вопросам развития и поддержки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В работе сессии принял активное участие руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков. Мероприятие стало площадкой для прямого диалога между государственными органами и общественными организациями.
От обмена опытом – к единой стратегии
Как отметили организаторы конференции, прошедшее мероприятие знаменует качественно новый этап в поддержке садоводств.
«Целью конференции был не просто обмен успешными практиками, а выработка единой концепции развития и поддержки садоводств. Это важный шаг от разрозненных действий к системной работе, которая позволит комплексно решать проблемы садоводов в разных уголках страны», – подчеркнул начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга Андрей Лях.
В фокусе дискуссии оказались самые острые для садоводов темы: порядок регистрации объектов торговли и размещения гостиниц на территории СНТ, а также механизмы исправления реестровых ошибок, выявленных по результатам комплексных кадастровых работ.
Земля – в работу! Что нужно знать каждому собственнику о новых правилах
Особое внимание в ходе конференции Игорь Шеляков уделил разъяснению недавно вступивших в силу изменений в земельное законодательство, касающихся использования участков.
«Земля – важнейший ресурс, и государство создает все условия для того, чтобы он использовался эффективно, а права добросовестных собственников были защищены. Новые правила – это не просто контроль, а четкий и понятный план действий для владельцев участков», – заявил руководитель областного Росреестра.
Он подробно остановился на ключевых нововведениях:
- Появилось понятие «Освоение». Это приведение участка в состояние, пригодное для использования: расчистка от сорняков и деревьев, устранение захламленности, осушение или увлажнение. На это дается 3 года;
- Четкие критерии неиспользования. Участок будет считаться неиспользуемым, если более 50% его площади захламлено или заросло сорняками высотой более 1 метра. Это исключает субъективные оценки при проверках;
- Длительные и реалистичные сроки для строительства;
- Для ИЖС общий срок на освоение и постройку дома составляет 10 лет;
- Для иного строительства – 8 лет.
«До 2028 года контрольные органы будут делать акцент на профилактике – направлять предостережения. Это достаточный запас времени, чтобы навести порядок на своей земле без спешки и стресса. Но откладывать этот вопрос в долгий ящик не стоит», – резюмировал Игорь Шеляков.
На основе всех инициатив и предложений, выработанных в ходе диалога, будет разработана межрегиональная дорожная карта, которая в свою очередь будет содержать конкретные мероприятия, сроки их реализации и ответственных исполнителей от каждого региона-участника.