Ленинградский чат-бот собирает предложения по благоустройству

«Еще 5 дней комитет по ЖКХ в чат-боте принимает предложения жителей по адресам, где необходимо благоустройство. Пока активнее всего предложения поступают от жителей столицы Ленобласти: гатчинцы направили уже более 200 предложений. Заинтересованность людей в ухоженности территорий будем учитывать при распределении финансирования на объекты программы», — пригласил жителей поучаствовать в сборе предложений губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Своими идеями можно поделиться до 30 ноября: онлайн или очно обратиться в администрации поселений, а также в чат-бот https://t.me/Sreda_47_bot.



Как подчеркнули в комитете по ЖКХ Ленинградской области, благоустройство в регионе проходит при участии жителей и с учетом их мнения. Сначала, как сейчас, идет первый этап — сбор предложений по территориям и их функциональному наполнению. Потом общественные комиссии выбирают территории, по которым поступило больше всего предложений, и они направляются на региональное голосование по выбору адресов благоустройства. Позже проходит федеральное голосование для крупных городов и населенных пунктов по выбору конкретных дизайн-проектов. Реализация идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».