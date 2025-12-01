Ленобласти — чистые леса
Срок для представления программы «Чистые леса Ленинградской области», чтобы рассмотреть ее на заседании правительства Ленобласти — 1 марта 2026. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Дрозденко.
Рубрики: Экология
«В Выборге провел рабочее совещание по программе «Чистые леса Ленинградской области». Программа стартует с лесов Карельского перешейка.
Лес без сухостоя, бурелома, свалок и борщевика — задача программы, действительно, непростая. Наряду с бюджетными средствами ориентируем на новый результат и арендаторов: свыше 90% площади лесов Ленобласти находится в аренде.
Программа предполагает и серьезное межведомственное взаимодействие: дорожники, энергетики, арендаторы, муниципалы, помимо комитета природных ресурсов станут соисполнителями мероприятий.
Срок для представления программы для рассмотрения на заседании правительства Ленобласти — 1 марта 2026», — рассказал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.
