Ленобласти — чистые леса

«В Выборге провел рабочее совещание по программе «Чистые леса Ленинградской области». Программа стартует с лесов Карельского перешейка.

Лес без сухостоя, бурелома, свалок и борщевика — задача программы, действительно, непростая. Наряду с бюджетными средствами ориентируем на новый результат и арендаторов: свыше 90% площади лесов Ленобласти находится в аренде.

Программа предполагает и серьезное межведомственное взаимодействие: дорожники, энергетики, арендаторы, муниципалы, помимо комитета природных ресурсов станут соисполнителями мероприятий.

Срок для представления программы для рассмотрения на заседании правительства Ленобласти — 1 марта 2026», — рассказал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.