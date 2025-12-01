Гаражная амнистия

До окончания «гаражной амнистии» остается ровно девять месяцев: упрощенный порядок регистрации права собственности на гаражи, действующий с 1 сентября 2021 года, завершится 1 сентября 2026 года. Об этом напомнило Управление Росреестра по Ленинградской области.

С момента начала действия программы в Ленинградской области уже оформлено 16 633 гаража и 37 696 земельных участков под ними общей площадью 1 107 760 квадратных метров. Цифры наглядно демонстрируют высокую востребованность и эффективность упрощенной процедуры среди жителей региона.

«Мы настоятельно рекомендуем владельцам гаражей, подпадающих под условия программы, не откладывать оформление документов. Упрощенный порядок позволяет зарегистрировать право собственности на основе минимального пакета документов, без необходимости получения разрешительной документации на строительство. Это значительная экономия времени и средств для граждан», — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

Напомним: программа распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года и не являющиеся самовольными постройками, подлежащими сносу. При этом амнистия не касается гаражей, которые являются вспомогательными объектами при жилых домах, предназначены для коммерческого ремонта авто, расположены в многоквартирных домах или подземных паркингах, а также построены после 2004 года.

Для регистрации подойдут различные документы, подтверждающие факт владения и использования гаража и земельного участка под ним:

· решение о выделении земельного участка;

· технический паспорт или документ технической инвентаризации;

· договоры подключения к коммуникациям;

· квитанции об оплате электроэнергии;

· членская книжка или документы об оплате пая в гаражном кооперативе.

Для оформления рекомендуем обращаться в орган местного самоуправления по месту нахождения гаража. Консультацию можно получить в ВЦТО по номеру 8-800-100-34-34.

Фото freepik.com