Письмо матери - солдату

Чтобы написать письма на фронт, члены общества «Юлдаш» («Попутчик») собрались вместе. Светлые, открытые письма на русском и татарских языках, и в каждом из них твердая уверенность и надежда, что победа уже близко, и наши герои, сыновья, отцы и деды вернутся с победой домой.

Много теплых писем с добрыми рисунками, которые согреют наших ребят на передовой, написали ученики Гатчинской школы №2 вместе с учителем русского языка и литературы Зифой Каюмовной Исламовой.

Чтобы немного повеяло теплом родного дома, в каждый конверт с логотипом общества «Юлдаш» были вложены сладости.

Семья Уразовых - активисты общества и волонтеры движения «ZOV Федотовой» передали эти письма для отправки бойцам.

- Многие члены общества «Юлдаш» оказывают поддержку участникам и семьям СВО, - отмечает председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. - На днях от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Благодарственным письмом «за активную жизненную позицию в поддержке СВО» был награжден член общества Джавдат Хиалиевич Бикбаев. Мы благодарим всех наших членов общества и школьников Гатчинской школы №2 за помощь и теплоту сердец.

Татьяна Можаева