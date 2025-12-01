Письмо матери - солдату
В последнее воскресенье ноября Гатчина вместе со всей страной отмечала День матери. В этот день члены татарско-башкирского общества «Юлдаш» («Попутчик») решили вспомнить тех, кто сейчас находится далеко от родного дома, от своей семьи. Мамы вместе с детьми написали письма нашим героям специальной военной операции.
Чтобы написать письма на фронт, члены общества «Юлдаш» («Попутчик») собрались вместе. Светлые, открытые письма на русском и татарских языках, и в каждом из них твердая уверенность и надежда, что победа уже близко, и наши герои, сыновья, отцы и деды вернутся с победой домой.
Много теплых писем с добрыми рисунками, которые согреют наших ребят на передовой, написали ученики Гатчинской школы №2 вместе с учителем русского языка и литературы Зифой Каюмовной Исламовой.
Чтобы немного повеяло теплом родного дома, в каждый конверт с логотипом общества «Юлдаш» были вложены сладости.
Семья Уразовых - активисты общества и волонтеры движения «ZOV Федотовой» передали эти письма для отправки бойцам.
- Многие члены общества «Юлдаш» оказывают поддержку участникам и семьям СВО, - отмечает председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. - На днях от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Благодарственным письмом «за активную жизненную позицию в поддержке СВО» был награжден член общества Джавдат Хиалиевич Бикбаев. Мы благодарим всех наших членов общества и школьников Гатчинской школы №2 за помощь и теплоту сердец.
Татьяна Можаева