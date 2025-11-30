«Самое главное, что у нас есть — память»: новые книги о героях СВО

Нам выпало жить в эпоху перемен – непростую, часто беспощадную, но судьбоносную. Именно в такие времена появляются книги, в которых всерьез осмысляется происходящее.

«Мой герой СВО-47»

Сейчас нелегко всем. Каждый из нас так или иначе травмирован событиями, происходящими как на фронтах специальной военной операции, так и во всём мире. Но если мы, взрослые, способны анализировать информацию, делать выводы и действовать, то как сейчас воспринимают этот мир наши дети? Что они чувствуют, как могут рассказать об этом?

Сборник «Мой герой СВО-47» представила руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Алла Левина. Эта книга стоит особняком в ряду новых литературных высказываний о войне, потому что ее авторами стали дети.

Как напомнила Алла Левина, в 2023 году по предложению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был объявлен конкурс для детей и молодежи «Мой герой СВО-47». Участие в нем приняло более двухсот юных ленинградцев от 7 до 23 лет. В своих эссе, стихах, видеороликах и аудиозаписях они рассказывали о родных и близких, принимающих участие в СВО. Истории, поступившие на конкурс, были настолько пронзительны, что областной комитет по печати предложил издать целую книгу, куда вошли лучшие работы.

- Все эти мальчишки и девчонки, которые присылали свои работы на конкурс, для меня – герои, – говорит Алла Левина.

- Создать такие рассказы, ролики, теле- и радиосюжеты дорогого стоит. И особенно непросто найти нужные слова, когда что-то произошло с близким человеком. Чтобы наша молодежь была готова защищать нашу память и историческое наследие, нужно научить ее гордиться нашими защитниками и их подвигами. И ребята, которые присылали работы на конкурс, умеют это.

На встрече в пресс-центре ТАСС присутствовали два участника конкурса. Десятиклассница Софья Королева прочитала свой рассказ, вошедший в сборник «Мой герой СВО-47». Она посвятила его дяде, героически погибшему в зоне СВО:

«Самое страшное – это застать это дерево во время листопада. Каждый упавший лист – оборвавшаяся жизнь дорогого и любимого человека. Слышны торжественные слова, призывающие помнить о героях нашего времени. Слышен плач, шелест красных гвоздик. Вдалеке – несмолкающий смех мальчишек, бегущих наперегонки к своему такому разному будущему. А на скамеечке сидит она – Мама, не обращая внимания на внешнюю суету...».

Варвара Драгуновская представила видеорассказ, созданный в память об отце, русском офицере Евгении Драгуновском. На видео – кадры с ним, таким живым и большим, таким любимым... Для Вари и ее маленького брата папа навсегда останется примером настоящего мужчины, героя, отдавшего свою жизнь ради спасения своих боевых товарищей.

Как говорит Алла Левина, принято решение проводить конкурс «Мой герой СВО-47» ежегодно, и, возможно, в ближайшем будущем мы увидим второй том этого сборника.

«Ответка по-донецки»

Книгу «Ответка по-донецки» представила ее автор, руководитель пресс-службы фонда «Ленинградский рубеж» Евгения Барановская. Евгения – уроженка Донецка. В издание вошли ее рассказы и очерки, основанные на интервью с участниками событий в Донбассе, начиная с 2014 года и до наших дней. Среди героев книги – политические деятели, добровольцы, ополченцы, люди, помогавшие Донбассу с гуманитарной миссией.

Книга «Ответка по-донецки» состоит из нескольких частей. В первой освещаются политические события, происходящие на Украине и Донбассе с 2014 года. Люди, которые были на местах, рассказывают о том, как всё происходило на самом деле, как и почему поднимались Донбасс, Харьков, Одесса. Здесь же можно прочитать интервью с ополченцами и добровольцами, которые защищали и продолжают защищать Донбасс.

Во вторую часть книги вошли рассказы, основанные на репортажах о ленинградцах, ушедших на фронт.

- Мне хотелось объединить все эти истории и показать путь, который прошел Донбасс с 2014 года и проходит сейчас, – говорит Евгения Барановская. - Для меня было важным показать наших героев, чтобы память о них была сохранена, потому что память – это самое главное, что у нас есть.

«Третий тост»

Автор книги «Третий тост» Александр Добрый (Филиппов) родом из Норильска. Донбасс защищал с 2014 года, с самого начала конфликта – сначала в рядах ополчения в сражениях за Донецк, позже, начиная с 2022 года, в составе добровольческого батальона БАРС-19. Автор одно-

именной книги «БАРС-19», опубликованной в издательстве «Яуза» в 2025 году. Кавалер ордена Мужества.

«Третий тост» – это сборник рассказов о событиях в Донбассе в период с 2014 по 2016 год, представленных от лица непосредственного участника. Как говорит автор, эту книгу он начал писать в окопах еще в 2015 году. Поначалу записи велись в виде дневника, в котором Александр Добрый рассказывал о личных переживаниях, размышлял о пути своих боевых товарищей, о долге, товариществе, возвращении домой.

Многих людей, о которых идет речь в книге, уже нет в живых. Недаром она получила свое название: по военной традиции третий тост поднимают молча – за тех, кого уже нет...

- Писать было очень тяжело, очень больно, – признается Александр Добрый. - Сначала ты переживаешь то, что видишь своими глазами, затем заново переживаешь гибель товарищей, свои ошибки, ошибки руководства. Мне потребовалось пять лет, чтобы написать эту книгу. И еще пять лет прошло, прежде чем мне помогли ее издать.

Книга «Третий тост» иллюстрирована фронтовыми фотографиями, сделанными автором, и нарисованными им же портретами боевых товарищей. Как говорит Александр, она и создавалась для того, чтобы сохранить память о них.

- Когда я вижу русскую армию сейчас, я с нашим противником во многом согласен, – говорит он. - Они называют нас ордой. Это правда. Среди моих товарищей в русской армии очень много азиатов: буряты, татары, башкиры, тувинцы, якуты и все остальные, кого я не назвал. Всё это русские солдаты русской армии.

Ради памяти народной...

Познакомиться со всеми тремя изданиями скоро сможет каждый. Они будут распространены по библиотекам, включая школьные, а их электронные версии разместят на интернет-ресурсах, сделав доступными для широкой аудитории.

По словам председателя комитета по печати Ленинградской области Тимура Зайнуллина, тема СВО остается важной для книгоиздательского дела.

- И дело не в информировании или самих книгах, – говорит он.

- Сейчас это вопрос о выживании нашей с вами страны.

Тимур Зайнуллин призвал участников боевых действий и всех, кто причастен к этим событиям, принять участие в очередном литературном конкурсе, который состоится в начале 2026 года. Еще одна новость: по поручению Александра Дрозденко в областном книгоиздании впервые появится категория изданий под названием «Белая книга». Речь идет о книгах для незрячих людей, написанных шрифтом Брайля. Более полная информация о конкурсе будет опубликована на официальном сайте комитета по печати Ленинградской области.

Юлия Лысанюк