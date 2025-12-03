В Гатчине отключат воду 4 декабря

В связи с проведением работ 04.12.25 г. с 09:00 и до окончания работ будет произведено отключение ХВС для обеспечения реставрационных работ на объекте Водонапорная башня ул. Чкалова, д.2б.

Адреса попадающие под отключение: ул.Чкалова, д.1/2,2,3,5,6,6б,7,7к1,10,10а,10б,10б стр.1,11,13,14,15,16,16а,17/2,18,18а,20,22,24,24а; ул. Лейтенанта Шмидта д.4.

В связи с производством работ по ремонту водопровода по адресу: ул. К.Маркса д. 32,38, 04.12.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено ХВС по адресам: ул. К. Маркса, 21,23,24,25,25а,26,26а,27,28,29,30,31,31а,32,33,34,36,36а,38.