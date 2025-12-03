Ленобласть подвела итоги сбора предложений жителей по благоустройству: Сусанино и Гатчина – в лидерах

«Через чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций ленинградцы направили 7500 идей, адресов и вариантов развития общественных пространств. Больше всего предложений поступило от жителей Тосно — 501, Сусанино — 297 и Гатчины — 281. Самые популярные адреса и интересные идеи пойдут на зимнее региональное онлайн-голосование для дальнейшей разработки проекта и работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»,— рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Практика сбора предложений через чат-бот стартовала в 2024 году. С помощью него жители могут предлагать свои идеи для благоустройства. Механизм позволил обеспечить прозрачность при сборе предложений, а также вовлечь широкий круг жителей и получить информацию обо всех возможных территориях.

Сбор предложений по общественным территориям для благоустройства среди жителей Ленинградской области проходил с 12 ноября по 30 ноября. Через чат-бот собрано 7,5 тысяч предложений от жителей, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году — было 4,5 тысячи предложений.