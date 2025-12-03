Гатчинские бадминтонисты показали себя

По итогам соревнований:

- Валерий Нищих и Тимофей Неверов дошли до финала в мужском парном разряде (возрастная группа – 15 лет) и завоевали серебро, уступив соперникам из Тульской области;

- пара Михаил Викулов/Алексей Русских уступила в полуфинале паре из Ярославля, юноши стали обладателями бронзы в мужском парном разряде (возрастная группа – 13 лет);

- Мария Викулова в паре с нижегородкой Екатериной Беловой в упорном полуфинале уступили будущим чемпионкам и завоевали бронзовые медали в женском парном разряде;

- в смешанных парах (возрастная группа – 13 лет) Михаил Викулов и Анна Радыгина (Московская область) стали обладателями почетного третьего места;

- Иван Смирнов и Екатерина Шульгина (Москва) уверенно дошли до полуфинала смешанных пар (возрастная группа – 17 лет), в котором завоевали бронзу;

- Михаил Викулов стал бронзовым призером в одиночном разряде.

Мы поздравляем спортсменов и их тренеров!