Гатчинские бадминтонисты показали себя
В Орехово-Зуево 20–23 ноября прошли Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Ю.И. Дорофеева. Ленинградскую область представили десять юных бадминтонистов клуба «Гатчина БК». Им предстояло преодолеть конкуренцию более чем с 350 сильнейшими спортсменами России и побороться за медали.
По итогам соревнований:
- Валерий Нищих и Тимофей Неверов дошли до финала в мужском парном разряде (возрастная группа – 15 лет) и завоевали серебро, уступив соперникам из Тульской области;
- пара Михаил Викулов/Алексей Русских уступила в полуфинале паре из Ярославля, юноши стали обладателями бронзы в мужском парном разряде (возрастная группа – 13 лет);
- Мария Викулова в паре с нижегородкой Екатериной Беловой в упорном полуфинале уступили будущим чемпионкам и завоевали бронзовые медали в женском парном разряде;
- в смешанных парах (возрастная группа – 13 лет) Михаил Викулов и Анна Радыгина (Московская область) стали обладателями почетного третьего места;
- Иван Смирнов и Екатерина Шульгина (Москва) уверенно дошли до полуфинала смешанных пар (возрастная группа – 17 лет), в котором завоевали бронзу;
- Михаил Викулов стал бронзовым призером в одиночном разряде.
Мы поздравляем спортсменов и их тренеров!