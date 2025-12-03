Мечтать и созидать

В Приозерском районе хорошо знают проекты Елены и Алексея Матросовых — руководителей автономной некоммерческой организации развития культуры «Арт-Хижина». «Цокотуха фест» и арт-тропа «Культ-массив» в посёлке Мельниково, превращение Дома рабочей молодёжи в арт-резиденцию «Дом У» с настоящим «Порталом Бабы Яги» в посёлке Горы…

Новый проект «Арт-Хижины» тоже яркий и захватывающий, а главное — вовлекающий молодёжь в изучение культуры и истории родного края. Он будет реализован в Ленинградской области (Приозерский район — посёлки Мельниково и Сосново, Всеволожский район — деревня Вертемяги) и в Республике Карелия (Лахденпохский район — н. п. Хийтола, посёлок Куркиёки, город Костомукша).

— Откуда такое название — «Мечтатели в быту»?

— В 1925 году на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже модельер Надежда Ламанова и скульптор Вера Мухина показали альбом «Искусство в быту», который вызвал огромный интерес у специалистов из разных частей света и получил Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Представленные модели бытовой одежды для обычных советских женщин опирались на уникальность российской культуры и быта. Авторы альбома черпали вдохновение в народ ном творчестве.

Так и наш проект «Мечтатели в быту» предлагает участникам вдохновиться своим традиционным бытом и локальными особенностями, пропустить их через опыт авангарда и воплотить в жизнь художественные объекты, сочетающие в себе весь этот опыт.

— В чём суть вашего проекта?

— Главным в проекте мы бы выделили вовлечение подростков и молодёжи в изучение собственного культурного кода, такого многообразного и действительно уникального. Чтобы после проекта, вдохновлённые полученными знаниями, они продолжили творческую само реализацию и, возможно, сами стали яркими представителями креативной индустрии. Подростки — самая требовательная аудитория, но в тоже время самая благодарная, и, если вам удаётся привлечь их внимание, они помогут свернуть ладожские скалы. Мы очень рассчитываем на поддержку и вовлечение местной молодёжи и всегда рады детям более младшего возраста.

— Что ждёт участников «Мечтателей в быту»?

— Деталей раскрывать не буду. Но скажу, что «мечтатели» планируют посетить все населённые пункты географии проекта и создать там арт-объекты. В проект приглашено много художников, которые помогут рас крыть потенциал подростков. Без сомнения, будет много уникальных решений. Следить за ними можно в нашей группе ВК.

Проект «Мечтатели в быту» даёт подросткам возможность реализации талантов. А итоговая экспозиция и интернет рас скажут об этих людях «городу и миру». Триста подростков в ходе проекта будут работать вместе с профессиональными художниками и создадут 10 уникальных арт-объектов.

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛЕНЫ МАТРОСОВОЙ