Ленобласть установила рекорд по заявкам на конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
В этом году 42 проекта для участия в конкурсе подали жители Ленинградской области. «Наши жители, активисты, управляющие компании и инициативные группы снова доказали: Ленобласть в лидерах по развитию комфортной городской среды», - отметил координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Евгений Смирнов.
Рубрики: ЖКХ
III Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» направлен на поиск современных и эффективных практик управления многоквартирными домами, а также поддержку инициатив граждан, которые формируют комфортную городскую среду. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района».
Голосование за проекты пройдет до 15 декабря.
Выбрать лучших в пяти номинациях можно на сайте https://moydom.er.ru/voting
Организатором Конкурса является Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
