Ленобласть установила рекорд по заявкам на конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

III Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» направлен на поиск современных и эффективных практик управления многоквартирными домами, а также поддержку инициатив граждан, которые формируют комфортную городскую среду. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района».

Голосование за проекты пройдет до 15 декабря.

Выбрать лучших в пяти номинациях можно на сайте https://moydom.er.ru/voting

Организатором Конкурса является Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.