Ленобласть чествует многодетные семьи
23 многодетные мамы Ленинградской области получили знак отличия «Слава Матери», а 14 пап — знак «Отцовская доблесть» на празднике, посвященном Дню отца и Дню матери.
Рубрики: Общество
Особенным подарком для одной из многодетных семей стал ключ к улучшению жилищных условий.
Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин вручил сертификат на сумму более 3,2 миллиона рублей многодетной семье. Такая единовременная выплата положена при одновременном рождении или усыновлении троих и более детей.
«Быть многодетным родителем — это уже подвиг и высшая награда. Мы понимаем, как непросто бывает решить жилищный вопрос, и поэтому стремимся подарить семьям такую возможность», — подчеркнул Александр Кялин.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти
