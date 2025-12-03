Ленобласть чествует многодетные семьи

Особенным подарком для одной из многодетных семей стал ключ к улучшению жилищных условий.

Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин вручил сертификат на сумму более 3,2 миллиона рублей многодетной семье. Такая единовременная выплата положена при одновременном рождении или усыновлении троих и более детей.

«Быть многодетным родителем — это уже подвиг и высшая награда. Мы понимаем, как непросто бывает решить жилищный вопрос, и поэтому стремимся подарить семьям такую возможность», — подчеркнул Александр Кялин.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти