Творчески. Ярко. Вкусно

Ленинградская область стала вторым регионом в стране, в котором формируется реестр субъектов креативных индустрий. Сегодня в него входят 76 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как правило, они работают в сфере моды, дизайна, отдыха и развлечений, ремёсел и творческих хобби.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Креативные индустрии как драйвер развития регионов». Говоря о новых возможностях для бизнеса и развития проектов, вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков подчеркнул:

— Креативная индустрия — это уже не только про творчество, это про бизнес. Причём бизнес больших возможностей. Президент поставил амбициозную за дачу — до 2030 года увеличить долю креативных индустрий в объёме ВРП до 6 %. Для нашего региона это действительно большая цифра, так как наш валовый региональный продукт исторически формируется промышленностью. Для наших предпринимателей это амбициозная за дача, которую мы готовы поддержать на всех уровнях.

Среди мер поддержки входящих в реестр субъектов креативных индустрий региона Егор Мищеряков назвал гранты до 1 млн рублей и сниженный до 2 % налог по упрощённой системе налогообложения, которые начнут действовать в следующем году.

В панельной дискуссии «Искусственный интеллект и инновации в креативном бизнесе» обсудили, как современные технологии помогают предпринимателям оптимизировать процессы и выстраивать новые форматы коммуникации с аудиторией.

Тонкостям развития бизнеса в креативной индустрии, приме рам успешных кейсов и важности партнёрства был посвящён круглый стол на тему «Локальные бренды: развитие и масштабирование», в котором приняла участие, в частности, дизайнер одежды из Выборга Ангелина Антонова. Участники форума обозначили ключевые направления развития креативных индустрий региона. Помимо поддержки локальных брендов и ремесленных мастерских, использования в креативном производстве цифровых технологий и искусственного интеллекта, отмечали необходимость более тесного взаимодействия бизнеса, творческих команд и муниципальных площадок, а также целесообразность развития гастрономических проектов как элемента региональной идентичности.

Дискуссия «Гастрономия как часть культурного опыта региона» как раз была посвящена тому, как локальные продукты формируют культурный код региона и становятся инструментом привлечения аудитории. Интересен в этом плане опыт выборгского ресторатора Александра Нистеровича — основателя кофейни «Выборгский трамвай», семейного ресторана «Жасмин» и возрождённого бистро «Папарацци».

Программу форума завершил модный показ моделей со временной одежды от Гатчинской школы дизайна, Ангелины Антоновой из Выборга, Модного дома «Александра» (Кингисепп) и петербургского модельера Ольги Маляровой.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

ФОТО: VK.COM/KILO47