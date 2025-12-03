Новые технологии — новые вызовы

Современный мир невозможно представить без информационных технологий, интернета и социальных сетей. Участники форума обсудили противодействие информационным угрозам, развитие цифровой грамотности и формирование устойчивости молодёжи к деструктивным воз действиям в интернете. На площадках в формате лекций, семи наров, практикумов, проектной ГРАНТ работы и интерактивов можно было не только получить теоретические знания, но и овладеть практическими инструментами кибербезопасности — от распознавания фейков и манипулятивных сообщений до формирования образовательной среды, устойчивой к онлайн-рискам. Обсуждались методы противодействия кибератакам и критического анализа медиасигнала.

Ключевыми спикерами форума стали: сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов, военный психолог, полковник Алексей Захаров, секретарь антитеррористической комиссии Ленинградской области Владислав Тимофеев и специалист в области кибербезопасности Александр Лосев.

В центре выступления сенатора Перминова была тема субъектности — способности человека самостоятельно анализировать информацию, делать осознанные выводы и противостоять манипулятивным воздействиям. Сенатор особо подчеркнул важность системной работы специалистов по воспитанию, педагогов и региональных институтов, которые формируют у молодёжи навыки осознанного поведения в цифровой среде.

Один из ведущих экспертов в сфере кибербезопасности, российский учёный и специалист по информационным техно в Выборге логиям Андрей Масалович, известный в интернете под ником «Кибердед», детально рассказал, как меняется природа киберугроз в условиях стремительного развития технологий, объяснил, почему современные атаки становятся всё более персонализированными и как искусственный интеллект усиливает возможности злоумышленников, позволяя подделывать голоса, внешность и контент.

— Нам необходимо пони мать, что за устройство у нас в руках, оно может быть как положительным, потому что мы можем узнать из него необходимую информацию, так и нести нам серьёзную угрозу. Такие мероприятия необходимы для ведения разъяснительной работы о том, как быть с теми угрозами, которые в интернет-пространстве сегодня существуют, — отметил эксперт Центра системных инициатив, кандидат философских наук Евгений Бессонов.

Форум «Информационная безопасность в молодёжной среде: актуальные вызовы и практические решения» стал одним из серии федеральных форумов, направленных на укрепление ценностей, развитие медиакомпетентности и формирование культуры безопасного поведения в Сети. Его организаторами выступили Круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика», Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), а со организаторами — комитет по молодёжной политике Ленинградской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА» ОТ РОСМОЛОДЁЖИ В ЛЕНОБЛАСТИ