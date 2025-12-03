Реставрацию Павловского собора завершат в 2026 году

В частности, обсудили сроки окончания масштабной реставрации Павловского собора в Гатчине – выдающегося памятника архитектуры XIX века и объекта культурного наследия федерального значения.

Напомним, собор апостола Павла был построен в Гатчине в 1852 году по указу императора Николая I. Масштабные работы по восстановлению храма начались в сентябре 2020 года. В задачи первой за всю его историю комплексной научной реставрации входило восстановить его первоначальный исторический облик.

Как отметил вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой, реставрация Павловского кафедрального собора движется по графику. В ходе реставрации храма-памятника специалисты детально изучили его историю, укрепили конструкции собора, восстановили утраченный скульптурный декор, отреставрировали лепнину, двери, окна и лестницы. Были обновлены купола и кровля, вновь засияли позолотой кресты.

Особое внимание было уделено монументальной живописи – около 320 кв. метров поверхности, созданной известными художниками XIX века. Она значительно пострадала за прошедшие десятилетия, хотя и не один раз обновлялась.

- В прошлом году мы закончили архитектурную реставрацию, в этом году работаем над интерьерами, настенной живописью и иконостасом, – говорит Владимир Цой. - Последний этап реставрации храма – благоустройство территории – запланирован на 2026 год. Нет никаких сомнений, что полное восстановление собора будет закончено к концу будущего года.

Юлия Лысанюк

Фото: Телеграм-канал Админка Ленобласти