Гатчинский дворец готовится к 260-летнему юбилею

По словам Василия Панкратова, уходящий год был удачным для ГМЗ «Гатчина».

- Мы продолжаем уверенно продвигаться вперед, – отмечает Василий Юрьевич. - Число посетителей из года в год растет. С начала 2025 года в музее-заповеднике побывало более 900 тысяч посетителей, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

Оружейная галерея – лучшая в России

В 2025 году музей-заповедник «Гатчина» продолжал вести активную выставочную деятельность. До апреля 2025 года в Гатчинском дворце проходила большая выставка «Кирасиры Ея Величества». Масштабный межмузейный проект был посвящен истории одного из самых известных полков русской императорской гвардии – лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка.

Одним из важнейших событий 2025 года Василий Панкратов считает открытие Оружейной галереи в июне, вызвавшее большой интерес как у посетителей Гатчинского дворца, так и у научного сообщества. Он напомнил, что Оружейная галерея была создана еще при императоре Николае I, в 1820-х годах, специально для размещения уникальной коллекции оружия, которое начали собирать еще Григорий Орлов и Павел I.

- Возможно, у нас самая крупная коллекция исторического охотничьего оружия в России – около тысячи экспонатов, – напомнил директор музея-заповедника. - Новая постоянная экспозиция в Оружейной галерее оказалась очень красивой, и мы гордимся ею. Выставленные в современных витринах экспонаты представлены как произведения искусства и интересны всем посетителям. Благодаря тому что Оружейная галерея не отреставрирована до конца, это выставочное пространство получилось весьма своеобразным.

Новая галерея принесла победу ГМЗ «Гатчина» в номинации «Экспозиция» Всероссийского конкурса «Музейный Олимп». А в ноябре 2025 года Оружейная галерея стала победителем международной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции».

Весь летний сезон оказался традиционно богатым на события. В ГМЗ «Гатчина» с успехом прошли фестивали «Березовый домик», «Джазовые выходные», «Ночь света». В этом году после пятилетнего перерыва на Белом озере снова состоялась «Ночь музыки». Как пообещал Василий Панкратов, этот музыкальный фестиваль ждет нас и в 2026 году.

Реставрационные работы

Реставрационные работы в ГМЗ «Гатчина» продолжались на протяжении всего года.

- Может быть, мы слишком широким фронтом всё это делаем, желая охватить как можно больше нуждающихся в восстановлении объектов, – отмечает В.Ю. Панкратов. - Идет к завершению реставрация комнат Павла I, расположенных в центральной части Дворца. Мы надеемся, что к концу 2026 – началу 2027 года мы откроем этот самый важный и значительный для нас комплекс. Кстати, у нас есть редкая для музеев вещь – стеклянный проход прямо через реставрируемые помещения, где каждый посетитель может наблюдать за работой реставраторов через стекло.

- Буквально на подходе – Готическая галерея. Почти завершена реставрация всего второго этажа Арсенального каре, где размещались покои Александра III. Задержка за аутентичными обоями из ткани, сделанными по старинной технологии, которые могут изготовить только в Великобритании. Сейчас думаем над решением этой задачи. В уходящем году началась реставрация комплекса приемных Александра III на третьем этаже Арсенального каре и комнат Александры Федоровны, супруги Николая I.

Продолжаются большие работы в Дворцовом парке. Начато восстановление основных помещений Императорской фермы, в частности большого купольного зала. По словам Василия Панкратова, в следующем году должны завершиться реставрация Горбатого моста – главного символа Гатчинского парка, террасы-пристани и Большого каменного моста.

- Приоратский дворец – весьма значимое для нас место, важность которого еще не до конца раскрыта, – отмечает директор ГМЗ «Гатчина». - Интерес посетителей к нему постоянно растет, в том числе благодаря программе полуденного выстрела из старинной пушки по воскресеньям. В прошлом году была оборудована пристань для отдыха, обновлен сад на территории дворца. В этом году мы занимались крышей. Занимаемся мы и прилегающей к замку территорий Приоратского парка. В этом году начали воссоздавать главную пейзажную территорию за Дворцом. Для нас это большой и решительный шаг: мы хотим кардинально поменять вид, на фоне которого стоит Приоратский дворец.

Открытие «царского» ресторана

Одним из интересных событий уходящего года, по словам Василия Панкратова, стало открытие внутреннего двора Кухонного каре.

- Внутренний фасад Кухонного каре прежде был всегда закрыт, и его никто не видел, – отмечает директор ГМЗ «Гатчина». - Все эти годы он оставался в том же виде, в каком был сразу после войны. Во дворе была свалка, реставрация не проводилась никогда. На сегодняшний момент внутреннему двору возвращен первоначальный облик. Но самое главное – туда теперь можно зайти.

В этом году во дворе Кухонного каре был открыт ресторан, который является частью ГМЗ «Гатчина».

- Для нас это важно, мы шли к этому пятнадцать лет, – говорит В.Ю. Панкратов. - Задача этого заведения – не только кормить посетителей и приносить прибыль, но и продвигать наш музей. Дело в том, что именно в этом месте Кухонного каре располагалась царская кухня, где кормили и гостей Дворца. В наших планах – восстановить экспозицию этой кухни, делать гастрономические и исторические программы.

Выставка «Александр III и Чайковский»

Как рассказал Василий Панкратов, 2025 год в ГМЗ «Гатчина» был объявлен Годом Чайковского в связи с 185-летним юбилеем великого композитора. Все события этого года так или иначе были связаны с этой темой.

Главным событием года станет выставка «Александр III и Чайковский. Царь и композитор», которая откроется 12 декабря.

- Уверен, эта выставка будет очень интересной, – говорит Василий Панкратов. - Александр III не просто любил музыку Чайковского. Мало кто знает, что император покровительствовал композитору, как и многим другим творческим людям. Он тонко чувствовал искусство и музыку и сам любил играть на трубе, часто присоединяясь к оркестру.

Планы на будущее

С 1 по 11 января в ГМЗ «Гатчина» пройдет традиционный семейный фестиваль «Новогодняя кутерьма». На плацу у Дворца откроется Рождественская ярмарка, будут проходить игры и забавы для детей у новогодней елки. Интересные события, включая концерты, театральные дворцовые фантазии, мастер-классы и кукольные представления, будут проходить и в самом Дворце.

- Следующий год очень важен для нас, ведь мы будем отмечать 260-летие Гатчинского дворца, – говорит Василий Панкратов.

- Наш Дворец будет в центре всех событий – как архитектурный и исторический объект, как место проживания различных лиц и проведения знаковых мероприятий. Дворцу будет посвящена и главная выставка года. Мы постараемся интересно рассказать о том, как преобразовывался дворцовый комплекс на протяжении нескольких столетий.

Юбилей Гатчинского дворца будут отмечать 30 мая – именно в этот день в 1766 году в его основание был положен первый камень. В планах ГМЗ «Гатчина» провести в этот праздничный день «Брасс-парад» – фестиваль медных духовых инструментов, который возглавит лично «Александр III» на коне.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой