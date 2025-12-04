О полномочиях судебных приставов по контролю за деятельностью юридических лиц при взыскании задолженности
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 467-ФЗ, ФССП России наделена полномочиями по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, в том числе, кредитных и микрофинансовых организаций.
Федеральная служба судебных приставов ведет перечень кредитных и микрофинансовых организаций, включение в который осуществляется автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.
На банки и МФО распространяются обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование, необходимое для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Также указанные организации обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности.
Федеральным законом установлены следующие способы взаимодействия с должниками:
– С помощью робота-коллектора. Специальная программа — автоматизированный интеллектуальный агент может вести диалог с должником без личного участия представителя организации. Такой способ общения приравнивается к непосредственному взаимодействию с должником и на него распространяются временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с роботом должны записываться.
– Через портал «Госуслуги». Для такого порядка общения требуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в Личном кабинете на портале. Для электронного взаимодействия действует ограничение: не более двух сообщений по одному обязательству в течение календарного месяца.
– Через направление письменной корреспонденции посредством почтовой связи или курьерской службы по месту жительства/месту пребывания должника.
Закон устанавливает право ФССП России по ограничению профессиональной коллекторской или микрофинансовой организации использовать один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента, электронных сообщений.
Такое решение принимается должностными лицами службы по результатам контрольного (надзорного) мероприятия в случае выявления грубого нарушения или систематических нарушений законодательства Российской Федерации.
Пресс-служба УФССП по Ленинградской области