О полномочиях судебных приставов по контролю за деятельностью юридических лиц при взыскании задолженности

Федеральная служба судебных приставов ведет перечень кредитных и микрофинансовых организаций, включение в который осуществляется автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России.

На банки и МФО распространяются обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование, необходимое для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Также указанные организации обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности.

Федеральным законом установлены следующие способы взаимодействия с должниками:

– С помощью робота-коллектора. Специальная программа — автоматизированный интеллектуальный агент может вести диалог с должником без личного участия представителя организации. Такой способ общения приравнивается к непосредственному взаимодействию с должником и на него распространяются временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с роботом должны записываться.

– Через портал «Госуслуги». Для такого порядка общения требуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в Личном кабинете на портале. Для электронного взаимодействия действует ограничение: не более двух сообщений по одному обязательству в течение календарного месяца.

– Через направление письменной корреспонденции посредством почтовой связи или курьерской службы по месту жительства/месту пребывания должника.

Закон устанавливает право ФССП России по ограничению профессиональной коллекторской или микрофинансовой организации использовать один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента, электронных сообщений.

Такое решение принимается должностными лицами службы по результатам контрольного (надзорного) мероприятия в случае выявления грубого нарушения или систематических нарушений законодательства Российской Федерации.

