Не расшатывайте нервную систему!

- По роду специализации чаще всего мы работаем с острым нарушением мозгового кровообращения, то есть с инсультом. Но параллельно увеличивается количество пациентов с патологией периферической нервной системы, которая в первую очередь связана с опорно-двигательной системой, с позвоночником. Это проявления остеохондроза, корешковый синдром и так далее.

Одним из факторов увеличения количества таких больных Артем Викторович назвал рост продолжительности жизни, потому что неврологические болезни связаны в том числе и с возрастными изменениями. Самыми опасными неврологическими заболеваниями по-прежнему считаются те, которые поражают головной мозг, в частности инсульт. Однако сейчас, по словам невролога, на первый план выходит группа нейродегенеративных заболеваний, при которых мозг мало-помалу атрофируется либо поражается. Проявляется это постепенным нарастанием угнетения каких-либо функций, в первую очередь интеллектуальных, что хорошо заметно со стороны.

В группе риска прежде всего пожилые люди, потому что у них очень сильно развит процесс атеросклероза в организме. Но пожилых начинает догонять молодежь: низкая двигательная активность, постоянные стрессы, перевозбуждение, неадекватное питание и в первую очередь фастфуд, в котором много трансжиров, способствуют развитию атеросклероза. А когда атеросклеротическая бляшка закрывает сосуд, и кровь начинает хуже поступать, в первую очередь повреждается нервная ткань.

Методов лечения неврологических заболеваний существует много, но лидирующие позиции, по словам Артема Мячина, занимают два. Первый – это эндоваскулярное, то есть оперативное, лечение, когда из сосуда удаляют тромб и восстанавливают кровоток. И второй – это лечение моноклональными антителами, которые позволяют решить проблему достаточно серьезных аутоиммунных заболеваний, при которых иммунитет человека атакует собственные нервные клетки либо нервные волокна, вследствие чего нарушается деятельность центральной или периферической нервной системы.

Перекосило лицо – вызывайте скорую!

Артем Мячин назвал симптомы инсульта, когда нужно немедленно обращаться за медицинской помощью: это нарушение координации и равновесия, онемение, дезориентация в пространстве, появление слабости либо полная парализация конечностей, нарушение или непонимание речи, когда человек не может ничего сказать либо несет абракадабру. Асимметрия лица (когда лицо перекосило) может быть и признаком периферического неврита лицевого нерва, но на уровне обывателя не определить, неврит это или инсульт. Поэтому первое и главное, что можно сделать в таком случае – вызвать скорую помощь.

До прибытия скорой нужно измерить артериальное давление, и, если оно слишком высокое, принять препараты для снижения, но слишком сильно снижать давление не рекомендуется. Поднимать и массировать конечности, как иногда советуют, бесполезно: мозговую проблему массажем рук и ног не решить.

Учёт и контроль

Артем Мячин назвал главный постулат профилактики любых болезней – это ответственное отношение к своему здоровью. Применительно к неврологическим заболеваниям это будет свод типичных и несложных правил. Так, если у вас артериальная гипертензия, нужен своевременный регулярный прием препаратов – не от случая к случаю, а постоянно и системно, как доктор прописал. И регулярные измерения давления, чтобы держать его в норме.

Следующий показатель, который требует контроля, это уровень холестерина в крови. Нужно периодически делать анализ крови – липидограмму, так как повышенный уровень липопротеинов низкой плотности способствует развитию атеросклеротической бляшки.

Ну и еще ряд элементарных факторов для профилактики инсульта: регулярная двигательная активность, психоэмоциональный покой, здоровый сон и адекватное здоровое питание с употреблением не менее 400 граммов овощей или фруктов в сутки.

И наоборот: стресс, хроническое недосыпание и постоянное использование гаджетов крайне негативно влияют на состояние нервной системы. Постоянное нахождение в состоянии психоэмоционального возбуждения может привести к нервному истощению, подъемам давления, нарушению функций эндокринной системы организма. Отсюда – модные нынче панические атаки, тревожные расстройства и прочие нездоровые состояния психики.

Чистка сосудов – прерогатива хирургов

Невролог развенчал один из распространенных мифов о неврологических заболеваниях – будто бы раза два в год нужно обязательно прокапаться, чтобы почистить сосуды.

- Хотелось бы отметить, что почистить сосуды в том понимании, которое вкладывают пациенты, в принципе невозможно. Речь идет в первую очередь об атеросклерозе, о бляшках, о возрастных пациентах, и капельницами мы сосуд прочистить не можем. Атеросклеротическая бляшка – это нерастворимая субстанция. Нет таких лекарств, которые бы ее растворяли. Чтобы ее убрать, нужно провести оперативное лечение: вскрыть сосуд, вытащить эту твердую бляшку и закрыть чистый сосуд.

