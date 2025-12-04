Ни мороз нам не страшен, ни снега

Вон там, на грядке, под раскидистыми листьями, как в зелёных шалашиках, спрятались кривые, будто бивни мамонта, корнеплоды. Это дайкон — последний овощ огородного сезона.

Несёшь урожай, а под ногами между грядок вода со снегом хлюпает. Агрометеорологи различают в нашей Ленинградской области шесть почвенно-климатических зон. В Подпорожском районе, который у нас называют полюсом холода, да и по соседству — в Тихвине, в Бокситогорске, в посёлке Ефимовский — жители первыми в регионе порадовались снеговой обнове. А вот в Лужском, Кингисеппском, Сланцевском районах даже в первой половине ноября некоторые дачники всё ещё занимались подзимним посевом морковки, посадками чеснока и луковичных цветов.

ХОЛОДНАЯ УЛЫБКА АННЫ

Листаю огородный календарь и улыбаюсь старинным приметам: 16 ноября был день Анны Холодной. Крестьяне давно за метили, что именно в этот день чаще всего приходят холода и снегопады. А когда Анна бывала без снега — это грозило неурожаем в следующем году.

Нынче Анна всю землю у нас побелила. Это нам оптимизма прибавило. Теперь каждый час будет нас приближать к новой весне. Снег в нашем Северо-Западном регионе — это благо и для зимовки садов, и для огородов, и для полевых сельскохозяйственных культур.

Когда снег ложится рыхло, пушисто — это особенно хорошо: такой воздушный снег обладает самой малой теплопроводностью. Если толщина снеговой перинки на ровных, открытых местах перевалит 25 сантиметров, нам за благополучие садовых деревьев, кустарников, за грядки земляники, за подзимние посадки лука и чеснока переживать не придётся. И в полях озимые посевы не вы мокнут и не вымерзнут. Но если среди зимы пойдут обширные оттепели, — это большая неприятность. Недаром говорят: «Бойся мая в январе, а января — в мае».

В солнечный морозный зимний день искры инея, парящие в воздухе на фоне холодного си него неба, так блестят и переливаются, будто воздух цветёт. В народных приметах на будущий урожай есть и такое наблюдение: если зимой на деревьях много инея, это предвещает богатый урожай хлеба. Интересно, чем и как будущий урожай хлебов может быть связан с этим почти невесомым даром небес?

Примету проверили химики и нашли в этих воздушных льдинках, в инее, большое количество азота. Таким образом, получается, что зимний иней — это не только приятное для глаз украшение лесной и садовой растительности, но и очень ценное азотное удобрение! Тончайшие ледяные кристаллы инея адсорбируют атмосферный азот. Придёт весна — и этот азот вместе с талой водой просочится в почву. Он даст питание полезным для урожая почвенным бактериям, он подкормит про ростки, всходы, травы и деревья. Азот — незаменимый макроэлемент. Он входит в состав органических веществ, аминокислот, белков. С потреблением азота напрямую связаны рост, развитие растений, а в итоге — тот урожай, ради которого все любители вершков и корешков испокон веку занимаются земледелием.

Впрочем, без инея наши сады и огороды могут обойтись. А вот без снега плохо. Ведь толстое снеговое одеяло согревает почву, оно не даёт замёрзнуть и погибнуть живым корешкам зимующих кустарников, деревьев и трав.

При пышном снеге не страшны саду крепкие морозы.

ЗАГАДКА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ

Удивительна способность наших северных растений в пери од зимнего покоя противостоять лютым холодам. Черенки чёрной смородины не погибают даже при температуре минус 196 градусов. Это удалось установить благодаря опытам, проведённым в криохранилище генофонда растений во Все российском институте растениеводства имени Н. И. Вавилова. Зачем растениям такой запас прочности? Что ждёт нашу планету в будущем? Этого мы пред сказать не можем… Однако возьмите на заметку: если в закрытых банках поместить пакетики с семенами в домашний холодильник, их всхожесть продлится на много лет.

ВЛАДИМИР МАШЕНКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ

ФОТО АВТОРА