Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское ТУ
05.12.2025 с 09:00 до 17:00
д. Питкелево
д. Ронилово
