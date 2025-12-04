Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сяськелевское ТУ

05.12.2025 с 09:00 до 17:00

д. Питкелево

д. Ронилово