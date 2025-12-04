Итоговое сочинение (изложение) - допуск к государственной итоговой аттестации

Выпускник Пудостьской школы Глеб Николаев рассказал: «Считаю, что организация ИСИ была достаточно хорошей. Когда я утром пришел в школу, увидел улыбающиеся, доброжелательные лица организаторов за столом регистрации участников экзамена, и на душе сразу стало спокойно. После регистрации мне пожелали удачи, и я прошел в пункт проведения ИСИ. Если что-то было непонятно, то по просьбе организаторов, все проблемы решались успешно. Конечно, я волновался, но, когда объявили темы, волнение ушло. Темы, на мой взгляд, глубокие и сложные. Репетиционный экзамен пройти было проще. Мне понравилась тема, посвященная словам В.М. Шукшина: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Я писал о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», о его главных героях Соне Мармеладовой и Родионе Раскольникове, так как для меня этот писатель – настоящий психолог души. Думаю, что с сочинением я справился. Первый шаг навстречу к выпускным экзаменам сделан».

Руководитель пункта проведения итогового сочинения (изложения) Галина Васильевна Кукина отметила хорошую подготовку одиннадцатиклассников к написанию работы: «Приятно наблюдать насколько серьезно и ответственно обучающиеся отнеслись к данному мероприятию. Все явились своевременно, строго соблюдали требования к проведению процедуры написания ИСИ, были дисциплинированы, сосредоточены на работе, не допустили нарушений. Все выпускники, получив комплект тем итогового сочинения, своевременно приступили к работе».

Слова Галины Васильевны подтверждает ее ученик: «Вот и подошло время сдачи экзаменов. Сегодня сдавали первый — итоговое сочинение. Я очень волновался. Волнение прошло, как только прочитал темы сочинения. Выбрал тему «Что в семье главное?». Вспомнил роман Л. Н. Толстого «Война и мир», и процесс пошел… Думаю, что с работой справился хорошо. Аудиторные организаторы были корректны и доброжелательны. Они смотрели на нас добрыми глазами. Даже солнышко заглянуло в окно. Первый экзамен пройден. Ура!»

Успешно написанное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.