Награда гатчинским волонтерам

Инга Тюкавина - инженер-химик по образованию и экоактивист по призванию. Благодаря ее активности ширится число единомышленников проектов «Крышечки ДоброТы» и «РазДельный Сбор Гатчина». А еще Инга Тюкавина является членом Общественной палаты Гатчинского округа, Экологического совета при главе администрации Гатчинского округа и Женсовета Гатчинского округа.

Также обладателем знака «За вклад в развитие добровольчества в Ленинградской области» стал Константин Грибач - радиоинженер и экономист, один из основателей фестиваля День детского экологического кино, которое объединяет сотни детей со всей России, чтобы развивать заботу о природе и растить новое поколение эко-деятелей.

Награду получают только 10 человек в год, осуществляющих добровольческую деятельность на территории Ленинградской области. Прием ходатайств открыт ежегодно с 1 марта по 1 сентября.