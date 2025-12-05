На пути к мечте

Золотые медали выиграли Виталий Болотин (бег на 60 м), Анжелика Вересова (бег на 60 м с барьерами), Ярослав Антипов (прыжок в длину). Алена Дроздова заняла второе место в толкании ядра. Бронзовые медали выиграли Анастасия Красавцева (бег на 800 м), Дмитрий Клементьев (прыжок в длину), Варвара Ярошутина (прыжок в длину). Также в эстафете 4х200 м команда, в составе которой выступали Виталий Болотин, Анжелика Вересова, Валерия Гарилевич и Дмитрий Клементьев, завоевала первое место.

В общекомандном зачете Коммунарская спортивная школа заняла второе место! Поздравляем ребят и их тренеров-преподавателей М.М. Никитину, В.Н. Сергачева.