Ленинградцы могут воспользоваться льготным диапазоном потребления электричества

По поручению губернатора Александра Дрозденко граница первого «льготного» диапазона была увеличена с 2300 до 2700 кВт/ч. На расчет по сниженному тарифу могут рассчитывать жильцы домов на электроотоплении, в том числе в СНТ, ДНП, и проживающие в негазифицированных домах вне границ населенных пунктов, оформившие в упрощенном порядке наличие в своих домах электроотопительных установок.

Многодетные семьи имеют право расчёта стоимости электроэнергии по тарифам первого диапазона вне зависимости от объёма потребления.

Чтобы воспользоваться льготным диапазоном заявителям необходимо в свою энергосбытовую компанию предоставить документы, подтверждающие наличие электроотопления.

Название энергосбытовой компании, которая осуществляет расчеты, можно узнать из квитанции на оплату электрической энергии.