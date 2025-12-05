Музей-усадьба «Рождествено»: когда продолжится реставрация?

Напомним, знаменитая набоковская усадьба, построенная в конце XVIII века, была закрыта на масштабную реставрацию в 2021 году. Но в конце 2022 года восстановительные работы были приостановлены: во время археологических работ на территории усадьбы были обнаружены остатки фундамента. По мнению специалистов, это фундамент дворца царевича Алексея Петровича начала XVIII века, на месте которого и была построена усадьба писателя. Обнаруженный фундамент решили музеефицировать. Находка потребовала внести изменения в проект реставрации, из-за чего и были приостановлены работы.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, пока не удалось получить положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время корректируется сметная документация, исправляются выданные замечания.

- Планируем завершить процедуру и выйти на положительное заключение Главгосэкспертизы в 2026 году, - отмечает Владимир Цой. - Как только заключение будет получено, реставрационные работы в музее-усадьбе возобновятся.

Фото Международного центра реставрации