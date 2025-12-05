Добро всегда побеждает

Добровольцы оказывают помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным, животным, участвуют в экологических акциях. А еще принимают активное участие в федеральных мероприятиях, всероссийских форумах и грантовых конкурсах, премии МЫ ВМЕСТЕ. В регионе - ведут работу в «Доброцентрах», муниципальных штабах МЫВМЕСТЕ, расположенных в каждом районе, а также помогают в организации региональных мероприятиях и акций.

«С каждым годом в ряды волонтеров приходит все больше ленинградцев: школьники и студенты, специалисты разных профессий, представители старшего поколения. Всех объединяет главное — искреннее стремление поддержать тех, кто нуждается в помощи. Ваш труд заметен. Вы оперативно реагируете на вызовы времени и своим примером показываете, что такое настоящая гражданская солидарность.» - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2016 года в Ленинградской области работает Ресурсный добровольческий центр, который входит в состав организации «Добро.рф». Основные направления работы центра: общая методическая помощь, проектный менеджмент, тренинговая деятельность, работа в интернет-пространстве.

Чтобы стать волонтёром Ленинградской области, можно зарегистрироваться на платформе «Добро.РФ». Это крупнейшая площадка для волонтёров и всех, кто хочет помогать или ищет помощь.

Напомним, добровольчество и волонтерские инициативы поддерживает нацпроект «Молодежь и дети».