Готовим график отпусков на 2026 год

Если не утвердить график вовремя, работодателю грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ: влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В график отпусков, как правило, включают всех работников, которые на день его утверждения есть в штате.

В график следует вносить внутренних совместителей, от внешних совместителей можно попросить справку о предстоящих отпусках на основной работе, но предоставлять ее они не обязаны.

Следует помнить, что некоторые категории работников имеют право на отпуск в удобное время. Реализовать его они могут как при составлении графика, так и после в любой момент. Учитывать пожелания остальных работников по отпускам допустимо, но необязательно.

Если после утверждения графика принимают новых сотрудников, можно внести в него дополнения.

Отпуск предоставляют за рабочий год сотрудника, как правило, это 28 календарных дней отдыха. При планировании отдыха на следующий год не стоит забывать и о дополнительных ежегодных отпусках. При дроблении отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

Заместитель руководителя инспекции Марина Андреева отметила, что праздники не включают в число календарных дней отпуска.

Фото freepik.com