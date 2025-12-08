С «Берёзовым домиком» – к новым открытиям!

Появление книги для детей – это всегда хорошая новость. А если это краеведческая книга о городе, в котором живешь, – это праздник!

Несколько лет назад Детская библиотека города Гатчины начала выпускать литературно-крае-ведческий альманах для детей «Березовый домик». В альманахе рассказывается о знаменитых людях, прекрасных памятниках, улицах и красивых уголках Гатчины. Сборник стал результатом совместного труда сотрудников библиотеки и юных читателей, подготовивших рисунки, творческие работы и сочинения для книги. Вместе с героями первых номеров альманаха – котами Приоратиком и Карпушей – юные горожане совершали путешествие по Гатчине. Во время этой прогулки они чувствовали себя великанами, любовались городом с высоты птичьего полета, попадали в прошлое, встречались с привидениями.

И вот прекрасная новость: для юных гатчинцев вышел очередной выпуск «Березового домика». Новое издание – новые герои! Шустрый, очень любопытный Галчонок любит повсюду совать свой остренький клювик. Он всё хочет знать, особенно о любимой Гатчине. Непоседливый птенец подумал, что неплохо было бы полетать над городом и полюбоваться им с высоты птичьего полета. «Отправлюсь-ка я на прогулку, ведь если всё время сидеть дома, так ничего и не узнаешь», – решил Галчонок. Оставив маме записку: «Улетел гулять по городу, вернусь поздно!», он выпорхнул из гнезда. Но путешествовать одному скучно. Так Галчонок познакомился с девочкой Галей, с которой они вместе отправились в путь.

Галчонок и Галя в игровой форме повели ребят на прогулку по городу. Путешествие охватило несколько столетий: от XVIII до XXI века. Герои книги

побывали у императора Александра III, навестили бабушку в Мариенбурге, познакомились с маленьким пилотом и услышали рассказ о военном аэродроме. Они узнали, что у города есть голос, поднялись на часовую башню Большого Гатчинского дворца. И еще было много мест, в которых они оказались, каждый раз делая для себя неожиданные открытия.

В конце своего маршрута путешественники привели читателей в Детскую библиотеку, где можно встретиться с героями интересных детских книг, стать участниками викторины и конкурса, очутиться в удивительной сказочной литературной стране.

Детская библиотека благодарит всех, кто помогал ей в создании альманаха: педагогов и учеников гатчинских школ, детских художественных школ и центров дополнительного образования. Их рисунки, сочинения и другие материалы были использованы в книге.

Очень хотелось бы, чтобы юные гатчинцы, прочитав очередной выпуск альманаха, почувствовали, что они сами часть истории родного города. Книга уже начала свой путь. Но мы обязательно снова встретимся на страницах будущих изданий Детской библиотеки. До новых встреч и приключений!

Нина Суховеева, заведующий читальным залом Детской библиотеки