Егор Бероев встретился с учителями на форуме в Гатчине

Актер поговорил с педагогами о том, как кино и культура помогают в воспитании молодежи. Он считает, что дети должны смотреть советские фильмы о войне, потому что они учат любви к Родине и человечности.

«На мой взгляд, важная часть работы педагога – это терпение. Могу вспомнить нашего знаменитого дирижера Валерия Гергиева, который отличается огромным трудолюбием и скромностью. Его пример достоин подражания и для тех, кто выбрал своей стезей труд педагога. Смелость и любовь к своему делу движут нас к успеху», — сказал Егор Бероев.

Встреча прошла в формате живого диалога, где педагоги смогли задать актеру свои вопросы.