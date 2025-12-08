Егор Бероев встретился с учителями на форуме в Гатчине
В Гатчине актер и режиссер Егор Бероев выступил перед учителями на педагогическом форуме «Под крылом пеликана». Мероприятие организовало общество «Знание».
Рубрики: Общество
Актер поговорил с педагогами о том, как кино и культура помогают в воспитании молодежи. Он считает, что дети должны смотреть советские фильмы о войне, потому что они учат любви к Родине и человечности.
«На мой взгляд, важная часть работы педагога – это терпение. Могу вспомнить нашего знаменитого дирижера Валерия Гергиева, который отличается огромным трудолюбием и скромностью. Его пример достоин подражания и для тех, кто выбрал своей стезей труд педагога. Смелость и любовь к своему делу движут нас к успеху», — сказал Егор Бероев.
Встреча прошла в формате живого диалога, где педагоги смогли задать актеру свои вопросы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.