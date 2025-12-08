Ленинградская область расширила транспортные льготы
Законодательное собрание Ленинградской области поддержало инициативу губернатора Александра Дрозденко. Единогласно, во втором и третьем чтениях, приняты изменения в Социальный кодекс региона: расширен перечень видов транспорта, проезд на которых компенсируется гражданам, относящимся к реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Теперь эта льготная категория жителей региона будет иметь право компенсировать один раз в год проезд (туда и обратно) в пределах Российской Федерации:
- на водном и воздушном транспорте в районы, не имеющие железнодорожного сообщения, в размере 50% стоимости билета по тарифу экономического класса;
- на водном или воздушном транспорте в районы, имеющие железнодорожное сообщение, в размере 50% стоимости билета на железнодорожном транспорте.
