Ленинградская область расширила транспортные льготы

Теперь эта льготная категория жителей региона будет иметь право компенсировать один раз в год проезд (туда и обратно) в пределах Российской Федерации:

- на водном и воздушном транспорте в районы, не имеющие железнодорожного сообщения, в размере 50% стоимости билета по тарифу экономического класса;

- на водном или воздушном транспорте в районы, имеющие железнодорожное сообщение, в размере 50% стоимости билета на железнодорожном транспорте.