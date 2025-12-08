Ленобласть привлекает новых инвесторов

«В ближайшие два дня в Шанхае встречаюсь с китайскими партнерами, заинтересованными в открытии производств в Ленобласти.

В компании Suzhou AI-Touch Optronics Technology Co., Ltd. не скрывают, что стремятся к мировому технологическому лидерству. Здесь производят сенсорные экраны для любой техники, электрозаправочные комплексы. В марте компания начнет монтаж оборудования на заводе в промзоне «Федоровское».

В июне на ПМЭФ подписали с китайскими партнерами соглашение о создании в Тосненском районе международного индустриального парка. Проект реализуется, на площадку приходят серьезные технологические компании-резиденты.

Для нас это не только новые рабочие места и налоги, но и диверсификация экономики», — отметил Александр Дрозденко.