Телебашня в Санкт-Петербурге засияет в честь государственных праздничных дат

8 декабря, в честь Дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, на телебашне будет включён специальный световой сценарий с использованием цветов флагов двух государств. Подсветка будет символизировать силу стратегического партнёрства, исторической общности и интеграционных связей.

8 декабря, в День Героев Отечества, на телебашне будет включена архитектурно художественная подсветка в цветах флага Российской Федерации. День Героев Отечества — дань общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград: званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Световая композиция станет знаком благодарности за подвиг и мужество защитников Родины.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, башня вновь засияет в цветах российского триколора. Подсветка подчеркнёт значение главного закона страны как основы правового государства, гаранта прав и свобод граждан.

Архитектурно-художественная подсветка в честь значимых государственных дат будет включена в 16:00 каждого праздничного дня и продолжит работать до 9:40 утра следующего.

Традиция включения тематических световых сценариев на телебашне в Санкт-Петербурга подчёркивает её статус не только как ключевого объекта телерадиовещательной инфраструктуры, но и как важного визуального символа города, отражающего значимые события общественной и государственной жизни.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Астрахани,

Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Калининграда, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Симферополя, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска и других городов.

Фото: телеканала “Санкт-Петербург”