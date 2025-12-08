Ленобласть повышает квалификацию сотрудников опеки

Более 140 социальных работников, педагогов, психологов и представителей органов опеки со всей Ленинградской области повысили свою квалификацию.

5 декабря комитет по социальной защите населения региона провёл для них масштабный обучающий семинар по профилактике детской безнадзорности. Местом встречи стала площадка «Точка кипения – Leader-ID».

Специалисты, которые каждый день работают с семьями и детьми, собрались, чтобы обменяться опытом и освоить новые практические методики. Теоретическую базу для участников подготовили и представили ведущие психологи из Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Ключевой частью дня стала практическая работа в четырёх тематических секциях. В них детально разбирали конкретные алгоритмы помощи семьям, попавшим в различные кризисные ситуации. Упор сделали на отработку чётких и эффективных действий.

«Наша общая задача — создавать для каждой семьи, оказавшейся в трудной ситуации, индивидуальную и чёткую траекторию выхода из кризиса. Подобные семинары — это важный шаг к тому, чтобы помощь была не только своевременной, но и максимально эффективной за счёт слаженной работы всех ведомств», — подчеркнула председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Проведённый семинар стал важным шагом для усиления региональной системы профилактики, цель которой — своевременная поддержка детей и их родителей.