Заксобрание Ленобласти поддержало введение налоговых льгот для ремесленников

Перспективы развития ленинградской креативной экономики обсудили на форуме «Мой бизнес — ремесленники Ленинградской области».

Разработку специальных грантов и субсидий для креативных индустрий уже запустили в Комитете по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

В начале 2026 года Комитет общественных коммуникаций области объявит конкурс идей сувенирной продукции к 100-летию Ленинградской области. Лучшая будет запущена в производство. Логотип в скором времени будет анонсирован на ресурсах Правительства области.

Слёт ремесленников открылся выставкой-ярмаркой «Создано в Ленинградской области», на которой участникам и гостям представили лучшие товары мастеров региона — от имбирных пряников к Новому году и украшений до изделий из керамики и авторских брошей.

«Продукция ремесленников — это не только культурное наследие и уникальные товары, сделанные с любовью, но и мощный драйвер экономического развития. Ленинградская область одной из первых начала формировать реестр субъектов креативных индустрий — сегодня в нём уже 95 участников, и особенно заметны направления «Мода», включая ювелирное дело, и «Народно-художественные промыслы и ремесла«», — отметила Ольга Терно, советник заместителя министра экономического развития РФ.

Ленинградская область продолжает создавать условия для развития творческого бизнеса, сочетая культурное наследие с современными экономическими инструментами.