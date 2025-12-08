Когда откроется музей-усадьба Щербова?

Напомним, реставрация музея-усадьбы Павла Щербова началась еще в 2021 году.

- Поначалу всё складывалось хорошо, - говорит вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой. - Был разработан и готов проект, подрядчик приступил к работе. Но, к сожалению, случился локдаун из-за пандемии ковида, ставки поднялись, и подрядчик полностью обанкротился. Соответственно, пришлось приостанавливать работы, долго и изнурительно судиться.

В 2024 году, в связи с вынужденной остановкой реставрации, в музее-усадьбе пришлось провести консервационные работы, чтобы не нанести ущерба объекту. Строители успели сделать лишь меньше половины от запланированного проектом восстановления усадьбы. Но главное - полностью восстановлены и укреплены фундаменты главного здания и флигеля.

По словам Владимира Цоя, реставрационные работы будут возобновлены в 2026 году.

- Осталось, по сути, закончить с отделкой, - говорит он. - Кроме того, помимо самого исторического здания нужно благоустроить территорию и подключить все инженерные коммуникации. Постараемся закончить реставрацию усадьбы Щербова в 2026 году, но может быть, немного захватим 2027 год.

Усадьба П.Е. Щербова — уникальное для Ленинградской области здание, построенное в 1911 году в стиле «северный модерн» по проекту и под наблюдением архитектора С.С. Кричинского. По воспоминаниям современников, оригинальность дома в полной мере соответствовала его владельцу, художнику-карикатуристу Щербову. С момента создания дом Щербова стал одним из центров культурной жизни Гатчины. В нем бывали Ф.И. Шаляпин, А.И. Куприн, художники М. Нестеров, К. Первухин, композитор В. Андреев. Первая музейная экспозиция была открыта в бывшей усадьбе в 1992 году.

