Камбэк Максима Гребнева на Суперкубке
С 4 по 8 декабря в Москве прошел Суперкубок России по настольному теннису. Ленинградскую область на турнире представили воспитанники Центра спортивной подготовки «НИКА» Гатчинского округа Максим Гребнев и Сергей Фильчев.
В матче за 3 место Максим Гребнев уступал сопернику из Москвы со счетом 1:3 по партиям. Но настоящая воля к победе и спортивный характер помогли нашему спортсмену вырвать победу с итогом 4:3. По результатам соревнований Максим Гребнев завоевал бронзовую медаль!
«Победы наших спортсменов – гордость для всей Ленинградской области. Мы систематически поддерживаем атлетов: обеспечиваем школы и спортивные центры современным оборудованием, устанавливаем теннисные столы в образовательных учреждениях и на открытых площадках. Поздравляю Максима с призовым местом и желаю ему новых успехов и достижений», – отметил губернатор Александр Дрозденко.
Поздравляем с большим успехом спортсмена и тренерский штаб: Татьяну Шевченко, Андрея и Александра Комовых.
