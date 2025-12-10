Зарядка с чемпионом!

На необычную встречу в школу № 11 был приглашен Юрий Иванович Назаров – почетный гражданин города Гатчины, почетный мастер спорта СССР по спортивной акробатике, член исполкома Олимпийского совета Ленинградской области, руководитель спортивного клуба Гатчинского университета, участник первого чемпионата мира по зимнему плаванию, который прошел в 2000 году в городе Хельсинки.

Юрий Иванович рассказал о своей спортивной биографии, показал фотографии из альбома и заверил, что в свои 83 года бодр духом и хорошо выглядит благодаря спорту, зарядке и ежедневным утренним обливаниям.

Уважаемый спортсмен провел совместную зарядку, в которой приняли участие 65 кадетов и школьников.

И это еще не всё! После физзарядки Юрий Иванович провел мини-урок физкультуры в 8-2 кадетском классе.

Школьники и учителя поблагодарили легендарного гатчинского спортсмена за встречу, приятное общение и пропаганду здорового образа жизни.

Татьяна Можаева