Полоса без препятствий

Согласно официальным данным, в Ленинградской области живёт около 120 тысяч людей с инвалидностью. Государство и региональное правительство заботятся о таких гражданах, предоставляя им комплекс разносторонних мер поддержки. В частности, налажена работа пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР). Их в нашей области восемнадцать, и работают они по принципу со общающихся сосудов. Жители региона могут пользоваться ус лугами в любом районе, будь то в Тихвине или в Выборге.

Корреспондент «Ленинградской панорамы» побывал в самом большом в регионе центре проката, который находится во Всеволожске, и увидел, на сколько для жителей региона доступны ходунки, кресла- коляски, стулья для ванны и костыли.

В большом, просторном помещении на улице Шишканя, 4, на территории Мультицентра социальной и трудовой интеграции, представлено порядка 200 различных средств реабилитации. Здесь можно примерить любое изделие, почувствовать, насколько комфортно оно в использовании.

— Всё, начиная от тростей и ходунков и заканчивая функциональной кроватью с электрическим приводом и пультом управления, от судна до технологичного кресла-коляски, — можно получить бесплатно, — говорит специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания на селения Всеволожского района Дмитрий Крылов. — Только в прошлом году услугами нашей «точки» воспользовалось более 230 человек. Наиболее востребованы кресла-коляски, прогулочные опоры, костыли, вертикализаторы. А вот тонометр брали в аренду только один раз и пользовались всего неделю.

В пункте проката всё выдаётся исключительно во временное пользование. На безвозмездной основе средства реабилитации предоставляются определённым льготным группам населения — ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, семьям с детьми-инвалидами, а также гражданам, чей доход ниже полуторной вели чины прожиточного минимума. Участникам СВО технические средства реабилитации предоставляются также бесплатно. Единственное условие — они должны быть прописаны в Ленинградской области.



Случается, коляски, костыли, ходунки и другие средства реабилитации необходимы и гражданам без инвалидности. Стоят ТСР недёшево, а нужны они зачастую всего на несколько месяцев. У жителей есть возможность взять эти приспособления напрокат. Цена вопроса и сроки временного пользования напрямую зависят от стоимости ТСР.

— К примеру, аренда трости обойдётся в 2 руб. 73 коп. в сутки, а вот за коляску нужно будет заплатить уже 25 рублей в день, — отмечает Крылов. — Почему у нас плата взимается за сутки? Дело в том, что такой подход очень удобен простым гражданам. Вот, необходимо от везти бабушку в больницу или поликлинику — взял коляску в прокате на день-два, а потом вернул.

Парк ТСР во Всеволожске состоит в основном из моделей российского и китайского производства. Самый дорогой «экспонат» — «ступенькоход», инвалидная коляска, сидя в которой, с помощью пульта управления, можно подниматься и спускаться по лестнице. День аренды такого ТСР обойдётся в 278 рублей.

— Обеспечение техническими средствами реабилитации позволяет решать проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания, доступа к информации и общению, — отмечает руководитель Всеволожского КЦСОН Елена Петрова. — Их значение особенно возрастает при резких ограничениях жизнедеятельности вследствие болезни или травмы. Очень важно оказаться рядом с человеком в первые минуты его трудной жизненной ситуации и помочь ему.

Областной закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предусматривает дополнительные меры социальной поддержки инвалидов, проживающих в регионе. В частности, действует порядок передачи в собственность инвалидов дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых превышает трёхкратную величину прожиточного минимума. Для менее дорогостоящих средств предусмотрены компенсационные выплаты.

Система пунктов проката технических средств реабилитации предназначена не только для инвалидов, но и для тех, кто временно оказался в сложной жизненной ситуации. Люди, получившие травмы или проходящие реабилитацию после болезней, могут воспользоваться оборудованием до момента официального оформления права на бесплатное обеспечение.

Адреса пунктов проката технических средств реабилитации в Ленобласти

Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 6 8 (81366) 25-499

Волосово, ул. Красных Партизан, д. 5 8 (81373) 21-962

Волхов, ул. Пирогова, д. 4 8 (81363) 77-695

Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 8 (81370) 43-315

Выборг, ул. Рубежная, д. 28-а; 8 (81378) 29-330

Выборг, ул. Комсомольская, д. 14 8 (81378) 29-330

Светогорск, ул. Льва Толстого, д. 10 8 (81378) 45-063

Гатчина, ул. Чехова, д. 14а 8 (921) 958-40-43

Кингисепп, ул. Воровского, д. 30 8 (81375) 28-443

Кириши, б. Молодежный, д. 14 8 (81368) 25-022

Кировск, ул. Краснофлотская д. 22 8 (81362) 28-497

Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 38 8 (81364) 40-500

Луга, ул. Большая Заречная, д. 63 8 (81372) 25-691

Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 18 8 (81365) 30-140

Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15в 8 (81379) 33-978

Сланцы, ул. Ломоносова, д. 10а 8 (81374) 42-477

Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.19 8 (81369) 26-422

Тихвин, 6 микрорайон, д. 11 8 (81367) 52-672

Тосно, пр. Ленина, д. 71б 8 (81361) 24-873