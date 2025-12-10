Участников СВО ждут предприятия Гатчины

Найти работу участникам СВО и членам их семей помогает Кадровый центр Ленинградской области. 3 декабря в Гатчине более десятка передовых компаний из самых разных сфер рассказали о возможностях трудоустройства. Среди участников встречи – НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ», СЗПК – филиал ОАО «Элтеза», АО «ПО «Баррикада», АО «Гатчинское», АО «ОДК-СЕРВИС», ООО «СИДАК-СП», ООО «Завод высотных конструкций». Спектр предложений широкий, в том числе для ребят, имеющих ограничения по здоровью. Были представлены не только рабочие профессии.

Работодатели рассказали об условиях труда, графике, соцпакете и возможностях обучения за счет компании. Многие организации предлагают трансфер, питание и другие меры поддержки.

Руководитель Гатчинского филиала Кадрового центра Ленинградской области Светлана Москонен подчеркнула, что ожидания от таких встреч всегда положительные: участники СВО и члены их семей обязательно найдут хорошую, интересную работу.

- Мероприятия Кадрового центра продолжают помогать участникам СВО и их семьям быстрее находить работу и адаптироваться к новым условиям. Мы делаем процесс поиска работы простым, открытым и результативным, – сказала Светлана Евгеньевна.

- Надеюсь, уже сегодня ребята найдут себе работодателя на актуальные вакансии или смогут записаться к данным работодателям в кадровый резерв. Есть те, кому нужно повысить квалификацию или получить новую профессию. Кадровый центр в этом тоже помогает. Мы работаем точечно. По желанию ребят отправляем на обучение, после которого они трудоустраиваются.

На ярмарке вакансий также присутствовали сотрудники МФЦ, соцзащиты, фонда предпринимательства, Гатчинской КМБ, чтобы сразу отвечать на вопросы, касающиеся их деятельности.

Участникам встречи была предоставлена возможность сразу пройти собеседование на такие актуальные вакансии, как водитель автомобиля (В, С), слесарь-ремонтник, кладовщик, диспетчер-логист, специалист по закупкам, вахтер, программист. Также в топ-10 вакансий Гатчинского округа помимо перечисленных профессий входят: оператор котельной, электрогазосварщик, мастер цеха и медицинская сестра.

Результат встречи – заинтересованные приглашены в компании на повторные собеседования, несколько человек записалось на получение новой профессии.

Татьяна Можаева

Фото Филиала Фонда “Защитники Отечества” в Ленинградской области