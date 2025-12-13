Как нарядить новогоднюю ёлку: тренды 2025 года

Основные стили в украшении ёлки

Ледяная елка. В этом стиле главное – сосульки. Также для такой елки можно использовать гирлянду, но только с холодным цветом огней, серебряные или белые шары, прозрачные и матовые акриловые подвески в виде кристаллов, снежинок, льдинок. Если хочется сделать акценты, то добавьте красные украшения. Можно сделать цветовую грамму градиентной – тогда вам понадобятся украшения от прозрачного и молочно-белого через разные серебряные оттенки к хрустально-голубому.

Эко-стиль. Его также называют скандинавским. Цветовая гамма в таком стиле максимально натуральная: используются песочный, пыльно-розовый, серо-голубой, приглушенный зеленый цвета. В качестве акцентов – терракотовые и темно-шоколадные оттенки. Здесь главными украшениями остаются банты. Они могут быть разного размера и из разного материала: льна, хлопка, вельвета, шерсти. Хорошим дополнением станут вязаные иг-рушки (например шары или звездочки), деревянные игрушки и бусы, шишки и помпоны или кисточки из пряжи. Тут важно не стремиться к идеалу, оставить место небрежности. Можно использовать гирлянду, но только с теплым светом. Лучше спрятать ее вглубь, чтобы создать атмосферу таинственности.

Русское ретро. Тренд на ностальгию всё еще не отпускает общество, поэтому в моде снова советские стеклянные игрушки. Если они у вас остались – вы выиграли. Также подойдут фигурки животных из папье-маше, ваты или картона, самодельные бумажные бусы и флажки из золотой фольги для чеканки. В основе цветовой гаммы должны лежать «советские» оттенки: бордовый, темно-зеленый, теплый оранжевый, старая позолота. Также подойдет гирлянда – с цветными или теплыми белыми огоньками. Можно добавить немного цветного дождика или тонкую мишуру, но важно не перегрузить елку! Многие вместо этого делают съедобные гирлянды: берут бублики, сушки и связывают их бархатными бантиками или просто бархатными лентами в цветовой гамме елки.

Если же вам очень полюбились бантики, то можно заменить верхушку елки на большой тканевый бант. Любители минимализма при этом больше ничего не вешают на елку, только добавляют гирлянду с приятным теплым светом.

Важно на елку повесить и игрушку лошадки – покровительницы 2026 года по восточному календарю. Или можно поставить статуэтку лошади под елку. Чтобы закрыть низ вашего дерева, можно сплести косы из пергаментной бумаги. Можно сделать крупные косы и закрыть ими подставку. А можно сплести мелкие косички, наклеить их на картонную основу (подойдет коробка), которая подходит под диаметр вашей елки, и тогда получится эффект плетеной корзины.

Цветовая палитра

Удачными цветами года Красной Огненной Лошади будут красный, зеленый и золотой. Они отражают взрывной характер хозяйки 2026 года.

Красный – главный цвет будущего сезона, страстный и бунтарский. Этот оттенок стал уже традиционным для новогоднего декора. Его можно использовать для монохромного украшения вашей елки, а можно сочетать с другими цветами.

Зеленый в восточном календаре – это цвет обновления, гармонии и процветания. Отлично подойдет для эко-стиля. Если сочетать зеленые украшения в разных тонах и фактурах и добавить немного природного ко-ричневого, шишек, теплую гирлянду – получится настоящая лесная сказка прямо у вас дома.

Золотой в культуре Востока означает богатство, жизненную силу и радость. Один из вариантов таких украшений – дождик, но с ним важно не переборщить. Лучше обратиться к варианту флажков из фольги, которые мы отметили в русском ретро, или к шарикам и другим игрушкам.

Советы по композиции

1. Зонирование: размещайте крупные игрушки в нижней части елки, мелкие – вверху. Также большие игрушки лучше вешать вглубь ветвей, а маленькие – на края.

2. Соблюдайте баланс: чередуйте цвета и текстуры, избегайте перегруженности.

3. Правильно подберите гирлянду для вашей елки, чтобы подчеркнуть ее стиль.

4. Не перебарщивайте с количеством акцентных деталей, чтобы елка не рябила в глазах и выглядела аккуратно.

5. Лучше не миксовать различные стили, а выбрать один и придерживаться его от макушки до низа вашей елки.

Главные принципы украшения елки – индивидуальность и гармония. Выбирайте стиль, который отражает ваше настроение: будь то уютная ретро-атмосфера, природная простота или блеск сосулек и инея. Ведь самое важное, что должна принести елка в ваш дом, – это ощущение праздничной атмосферы и волшебства!

Елизавета Суралева