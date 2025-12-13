В одном из писем А.П. Чехова к издателю А.С. Суворину есть фраза, под которой и сегодня с удовольствием подпишутся многие наши соотечественники: «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, т. е. ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком».

И вот радостная новость: теперь у нас есть возможность – пусть не ежедневно, только по субботам в последнюю неделю месяца, воплотить мечту Чехова. В помещении музея А.И. Куприна на ул. Урицкого, 27 открылся литературный клуб «В гостях у Куприна». Как выразился один из организаторов клуба Юрий Давыдкин: «Здесь можно будет наговориться о литературе всласть, «от пуза». Прочитать свои произведения, обсудить чужие. Желательно, конечно же, каким-то образом привязать свои выступления к нашему знаменитому земляку Александру Ивановичу Куприну».

Первая встреча в рамках новорожденного клуба прошла 22 ноября. Вел ее, естественно, сам председатель Юрий Давыдкин. Называлась она «Проза жизни». Сначала – короткая экскурсия по музею. Провела ее сотрудница музея и по совместительству актриса творческого объединения «Театр и Ко» Лилия Юрьевна Михайлова.

Музей занимает две небольшие комнаты, и, прямо скажем, пока не поражает воображение количеством выставленных экспонатов.

- За стенкой плетут сети для нашей армии, и мы понимаем, что сейчас это важнее, – рассказывает Лилия Михайлова. - Кроме нас есть еще одна организация, она занимает оставшуюся часть дома. Надеемся, что со временем музею удастся расширить площади под новые экспонаты. Мы ведь начали работать совсем недавно. Год назад, в ноябре

2024-го, открылась первая экспозиция.

История наследия А.И. Куприна в Гатчине в чем-то напоминает судьбу самого писателя. Сложно, запутанно, взлеты-падения сменяют друг с удручающей закономерностью.

- Даже в судьбе того самого легендарного «зеленого домика» Куприна, который он приобрел в 1911 году, по сей день нет ясности, – продолжает Юрий Давыдкин, – кто же и когда его снес? Есть две версии. Первая – дом разобрали на дрова местные жители во время оккупации города немцами. Зимы были жутко холодными, чем-то нужно было топить печи. Вторая версия, и я именно ее придерживаюсь – дом снесли в начале 1960-х, когда по улице Достоевского шло активное строительство нового жилья. Я лично вместе с такими же мальчишками 6–12 лет забирался в подвал «зеленого домика», воровал яблоки из прилегающего к нему сада. Хотя слово «воровал» здесь неуместно: сад был заброшенным и бесхозным. Дом-усадьба Куприна располагался ровно посредине нынешнего дома № 21 по ул. Достоевского.

Воспоминания Юрия Давыдкина перемежались чтением своих стихов поэтами, нашими земляками, Аурелией Мидой, Ольгой Андриенко, Евгением Ужинским. Всё происходило, как и полагается на подобного рода встречах, спонтанно, в порядке дружеского общения.

По окончании вечера мы поговорили с Ириной Михайловной Лидзарь, организатором и учредителем музея писателя.

- Странность ситуации с сохранением памяти Куприна в том, что, с одной стороны, Александр Иванович, наряду с

Павлом I и Александром III, безусловный бренд Гатчины. Его имя неразрывно связано с нашим городом. С другой – всё очень непросто нам дается. Мы небюджетная организация, пытаемся жить на небольшие гранты от областных властей и администрации Гатчины. Идея создания музея витала в воздухе. Гатчина достойна музея Куприна, и сам писатель его достоин. Он был очень гостеприимный человек, и сам «зеленый домик» приобретался им как место встречи творческих людей. Здесь он общался с друзьями и просто гостями города. Его дочь, Ксения, позже вспоминала, что непрерывная череда гостей становилась весьма обременительной для семейного бюджета, но отец был непреклонен.

«Гость послан Богом» – любил повторять Александр Иванович. Сейчас мы рассматриваем пространство музея как новую городскую площадку для встреч творческих людей, как место, где они могут поделиться своими работами друг с другом. Обсудить, поспорить, проще говоря, заявить о себе. Уже сейчас люди приходят со своими предложениями, и нас это только радует. В прошлом году мы совместно с библиотекой А.И. Куприна успешно провели конференцию «Всероссийский гатчинский житель». Исследователи творчества писателя приезжали из разных регионов страны. Пенза, Санкт-Петербург, Наровчат – родина Куприна (где уже давно действует посвященный ему музей). Планов на будущее громадье, но не обо всех можно говорить со стопроцентной уверенностью, что их удастся осуществить. Не всё от нас зависит.

Совершенно точно можно утверждать, что будут продолжаться заседания литературного клуба «В гостях у Куприна». Например, 20 декабря в 17 часов состоится встреча с поэтессой и литературоведом Ольгой Игнатьевной Андриенко. У нее собран интереснейший материал о жизни Куприна и его семьи в Гатчине, эмигрантской судьбе писателя и его дочери Ксении в Париже. В новогодние каникулы детей порадует спектакль Юрия Давыдкина по рассказу Куприна «Чудесный доктор». О точном дне и времени спектакля мы сообщим на сайте музея. Будет очень интересно, приглашаем всех желающих, вход свободный.

Андрей Павленко